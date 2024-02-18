تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!

مدريد (أ ف ب)



أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة «حامل اللقب» إلى سكة الانتصارات، بتسجيله «ثنائية» الفوز الصعب والمتأخر على مضيفه سلتا فيجو 2-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

عاد برشلونة إلى نغمة الانتصارات، بعد تعادله «المخيب» أمام ضيفه غرناطة 3-3 في المرحلة الماضية، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا الثاني الذي يلعب مع أتلتيك بلباو «الاثنين»، وبفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر قبل مواجهته مع رايو فايكانو «الأحد».

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديز بالفوز إلى ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدفين «45 و97 من ركلة جزاء».

ورفع نجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين سابقاً رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وقال تشافي «أعتقد أن الفريق بذل جهداً، وأظهر التزاماً جيداً، قراري بالرحيل كان بهدف تحقيق ذلك، وهو أمرٌ يجري على نحوٍ جيّد، حققنا 10 نقاط من أصل 12».

ولم يكن فوز برشلونة مقنعاً قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء، في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقّف رصيد سلتا فيجو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وعانى برشلونة في فرض أفضليته وصنع فرص للتسجيل، وانتظر الدقيقة 45 لهز شباك مضيفه، عندما مرر لامين يامال كرة إلى ليفاندوفسكي خارج المنطقة، هيأها لنفسه عند حافتها وسددها قوية بيمناه وأسكنها على يمين الحارس فيسنتي جوايتا «45».

ونجح سلتا فيجو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية لقائده المخضرم ياجو أسباس فشل الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيجن في التصد لها «47».

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة اقتنص يامال ضربة جزاء انبرى لها البولندي بنجاح «97»، وجنّب مدربه تشافي الذي أعلن رحيله عن النادي نهاية الموسم، المزيد من الانتقادات.