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الرياضة

«السيدة العجوز».. الجراح لا تزال تنزف!

«السيدة العجوز».. الجراح لا تزال تنزف!
18 فبراير 2024 09:21

روما (أ ف ب)

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واصل يوفنتوس نزيف النقاط، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فيرونا 2-2، في المرحلة 25 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
على ملعب «ماركانتونيو بنتيجودي» في فيرونا، فشل يوفنتوس في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً، بسقوطه في فخ التعادل الثاني، مقابل خسارتين.
ويعود الفوز الأخير ليوفنتوس إلى 21 يناير الماضي، عندما تغلب على ليتشي بثلاثة.
وعانى فريق «السيدة العجوز» الأمرّين في المباراة أمام فيرونا صاحب المركز الثامن عشر، حيث تخلّف مرتين، قبل أن يدرك التعادل.
وبكّر فيرونا بالتسجيل عبر ميكايل فولورونشو في الدقيقة 11، وأدرك الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش العائد بعد تعافيه من الإصابة، التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 28.
وعزز فلاهوفيتش موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً، بفارق سبعة أهداف خلف قائد الإنتر الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المتصدر.
وفاجأ فيرونا ضيفه بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني، سجله الهولندي تيجاني نوسلين، إثر تمريرة من فولورونشو، لكن لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو أدرك التعادل، بعد ثلاث دقائق، إثر تمريرة من مانويل لوكاتيلي «55».
وأنعش ماسيميليانو أليجري هجوم فريقه، بإشراكه فيديريكو كييزا مكان الصربي فيليب كوستيتش «57»، والبولندي أركاديوش ميليك مكان فلاهوفيتش «81»، لكن دون أن تتغير النتيجة، بفضل تألق حارس مرمى أصحاب الأرض لورينتسو مونتيبو الذي تصدى لمحاولتين للدولي الإيطالي.
وبات يوفنتوس «54 نقطة» يتخلف بفارق تسع نقاط عن الإنتر المتصدر «63»، والذي أكرم وفادة ساليرنيتانا برباعية نظيفة في افتتاح المرحلة، علما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام ضيفه أتالانتا برجامو يخوضها في 28 فبراير الحالي.
واعترف رابيو قائلاً «علينا أن نكون واقعيين، الإنتر يتفوّق بفارق كبير على الجميع في الصراع على اللقب، وعلينا الآن التركيز على المركز الثاني».
وأضاف «فقدنا الكثير من النقاط، افتقرنا إلى القتالية، وبدأنا في إيجاد إيقاعنا في وقت متأخر جداً».
وأوضح مدربه أليجري «نستقبل الأهداف بسهولة شديدة، مثل هذه المباريات فزنا بها في دور الذهاب».

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
فيرونا
إنتر ميلان
أليجري
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