النصر.. «مذاق برتغالي»

الرياض (أ ف ب)



حقق النصر فوزه الثاني توالياً هذا العام، عندما تغلب على ضيفه الفتح 2-1 بنكهة برتغالية، على ملعب الأول بارك في المرحلة العشرين من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل البرتغاليان كريستيانو رونالدو «17» أوتافيو «72» هدفي النصر، وسالم النجدي «29» هدف الفتح.

وهذا الفوز الثاني بعد الأوّل على مواطنه الفيحاء 1-0 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا الأربعاء.

ورفع «العالمي» رصيده إلى 49 نقطة، مقلصاً الفارق مؤقتاً إلى 4 نقاط عن جاره الهلال المتصدر الذي يلعب مع الرائد الرابع عشر «الأحد»، فيما تجمّد رصيد الفتح عند 29 نقطة في المركز السابع.

وافتتح رونالدو الذي سجّل هدف الفوز أمام الفيحاء، التسجيل بعد عرضية من سلطان الغانم «17»، معززاً موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفاً.

وخسر النصر جهود حارس مرماه راغد النجار للإصابة، ودخل وليد عبدالله بدلاً منه، وعادل الفتح عبر النجدي بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس البديل «29»، ومرر الغنام كرة رائعة قابلها أوتافيو برأسية مسجلاً الثاني «72».