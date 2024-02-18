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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام لا يملك «عصا سحرية»!

بوستيكوجلو: توتنهام لا يملك «عصا سحرية»!
18 فبراير 2024 10:00

لندن (د ب أ)

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حذر الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، لاعبيه من أنه لا يوجد عصا سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة 1-2 أمام وولفرهامبتون. وقال بوستيكوجلو: نعمل بجد، لدينا أسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا. وأضاف: أنت تتلقى الضربات، ويجب عليك تجاوز ذلك، وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة.
وقال المدرب الأسترالي: ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحراً، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملاً كبيراً طوال العام.
وأضاف: مثلما قلت، وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به.
ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي. 

الدوري الإنجليزي
توتنهام
وولفرهامبتون
آنجي بوستيكوجلو
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