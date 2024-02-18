بوستيكوجلو: توتنهام لا يملك «عصا سحرية»!

لندن (د ب أ)



حذر الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، لاعبيه من أنه لا يوجد عصا سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة 1-2 أمام وولفرهامبتون. وقال بوستيكوجلو: نعمل بجد، لدينا أسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا. وأضاف: أنت تتلقى الضربات، ويجب عليك تجاوز ذلك، وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة.

وقال المدرب الأسترالي: ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحراً، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملاً كبيراً طوال العام.

وأضاف: مثلما قلت، وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.