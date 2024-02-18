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الرياضة

«كأس السيتي أبوظبي» يصل إلى «محطة الختام»

«كأس السيتي أبوظبي» يصل إلى «محطة الختام»
18 فبراير 2024 11:09


أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات «النسخة الخامسة» من كأس مانشستر سيتي أبوظبي، في مدينة زايد الرياضية، حيث توافد ما يزيد على 2200 لاعب ناشئ للمشاركة في فعاليات ومنافسات المهرجان الكروي الشبابي الذي تستضيفه أبوظبي.
ويتميز الحدث العالمي بمكانته الرائدة، باعتباره البطولة الكروية المفضلة للاعبين الناشئين، وشهد في يومه الافتتاحي مشاركة 166 فريقاً قادمة من 12 بلداً خاضت المنافسات في 280 مباراة، فيما تعد مباريات اليوم الختامي التي تقام الأحد بنهائيات حافلة بالحماس والتشويق.
وبعيداً عن أجواء المنافسة على أرض الملعب، تشهد البطولة مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية في قرية السيتي، حيث يستعرض مانشستر سيتي الكؤوس الخمس المُتوج بها، بما في ذلك كؤوس الثلاثية التاريخية.
واستقبلت قرية السيتي المشجعين من مختلف الأعمار والذين استمتعوا بفعالياتها المتنوعة المناسبة لجميع أفراد العائلة والعروض الموسيقية الحية والتجارب الغامرة التي قدمتها الدار وحياكم في أبوظبي، فيما أشعل حضور تميمتي النادي الرسميتين مونبيم ومونشستر الأجواء الاحتفالية المتميزة للبطولة.
وانطلقت كأس أبوظبي عام 2017، وهي بطولة كرة قدم للشباب ينظمها مانشستر سيتي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وتستقبل اللاعبين من جميع أنحاء العالم وبمختلف قدراتهم في أبوظبي، بهدف تطوير الشباب وإلهامهم.
وتشهد نسخة 2024 توسيع البطولة، حيث يتنافس أكثر من 160 فريقاً من 12 دولة في الحدث، تتضمن أكثر من 40 فريقاً دولياً للأندية من البحرين وإندونيسيا وكازاخستان وعُمان والسعودية وجنوب أفريقيا وسريلانكا وسويسرا وأوغندا وباكستان والمملكة المتحدة.
ويشهد الأحد الجولات النهائية لجميع فئات البطولة، حيث تخوض الأندية المشاركة المنافسة للتتويج بالكأس، فيما يفوز فريق واحد بفرصة من العمر لزيارة أكاديمية السيتي في مدينة مانشستر.

الإمارات
أبوظبي
مدينة زايد الرياضية
مانشستر سيتي
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