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الرياضة

«الانتصار الخجول» يزيد قلق جماهير «الملك»!

«الانتصار الخجول» يزيد قلق جماهير «الملك»!
18 فبراير 2024 11:45

علي معالي (الشارقة)
حقق الشارقة انتصاراً خجولاً على البطائح 2-1، ليخطو خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة الغالية، التي يعتبرها «الملك» الطريق الوحيد لكي يحفظ الفريق «ماء الوجه» بعد خسارة السوبر، والابتعاد عن صدارة الدوري، بفارق 10 نقاط عن المتصدر، إضافة إلى فقدان لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وما زالت جماهير الشارقة تشعر بالقلق من أداء فريقها خوفاً من ضياع حُلمهم في لقب آخر.
ما زال «الملك» يعاني في الهجوم، رغم التفوق بهدفين على «الراقي»، لكن الفريق ليس بالمزعج لدفاعات الفرق الأخرى، رغم وجود أسماء كبيرة يتقدمها المالي موسى ماريجا، والذي وضع بصمته في اللقاء الأخير بالهدف الثاني، والذي خدمه الحظ بأن ارتطمت كرته بأحد مدافعي البطائح لتغير مسارها إلى شباك البطائح، وما زال كوزمين مدرب الشارقة في حيرة من أمر هجومه وينتظر بفارغ الصبر عودة لوان بيريرا من الإصابة التي لحقت به، ويرى كوزمين أنه يجب الاعتماد على الحلول المتاحة أمامه حالياً من لاعبين في القائمة، مستبعداً نسبياً فكرة الاعتماد على إضافة عنصر هجومي جديد للشارقة في هذه الفترة.
قال كوزمين: «ما زلنا نعاني هجومياً، ولا بد من التفكير في الحلول المتاحة، وأنتظر عودة بيريرا كونه يمتلك قدرات هجومية عالية تجعله يقدم الكثير من الحلول التي نحتاجها في أوقات معينة من المباريات، وليس لدينا نفس تسهيلات الفرق الأخرى في الاستفادة من اللاعب المجنس، ولدينا لاعب واحد فقط وهو تيجالي، وبالتالي علينا التفكير في حلول متاحة أمامنا حالياً من عناصر محلية، وكذلك أن تبذل المجموعة الموجودة معنا حالياً جهداً كبيراً».
ويبدو أن فكرة التعاقد مع مهاجم جديد بعيدة نسبياً عن ذهن كوزمين، حيث قال: «كنا نفكر في مهاجم ناجح، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه»، في إشارة منه ربما لصعوبة تحقيق هذه الأمنية في الوقت الراهن، بعد التعاقد مع مدافع كوري جديد خلفاً لليوناني مانولاس كوستاس.
ومن المتوقع أن يقوم كوزمين خلال الفترة المقبلة بتعديلات دفاعية بعد مشاركة الكوري الجنوبي يومين تشو في مباراة البطائح بالكأس، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب بشكل أساسي إلى جوار الكرواتي الشاب مارو كاتانيتش، خاصة وأن الأخير يجيد اللعب كذلك على طرفي الملعب.

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