إنريكي يبرر الدفع بـ «البدلاء» أمام نانت



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم مجازفة الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بإجراء عملية «مداورة» واسعة النطاق، شملت عدداً من نجوم الفريق الذين جلسوا بدلاء من بداية مباراة الفريق أمام نانت في «الجولة 22» للدوري الفرنسي «ليج آن»، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً على أداء الفريق، ونجح في تحقيق الفوز 2-صفر، على ملعب «لابوجوار» معقل نانت، ليتسع الفارق بين سان جيرمان ونيس أقرب منافسيه على قمة الدوري إلى 14 نقطة.

وحرص إنريكي بعد المباراة على أن يؤكد أن ما فعله لم يكن مخاطرة، وإنما هو «عين الصواب»، وكان ضرورياً حتى يمكن لجميع اللاعبين المشاركة في المباريات، ليكونوا جاهزين للقتال على أكثر من جبهة والمنافسة على حصد الألقاب.

ولم يشرك إنريكي نجومه الأساسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي من بداية المباراة، وإنما جلسوا على «دكة البدلاء»، وأشرك من البداية المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، والجناح الإسباني ماركو أسينسيو، ومتوسط الميدان الأورجواياني مانويل أوجارتي، والياباني كانج - إن لي، وثبتت صحة اختيارات المدير الفني الذي قال خلال مؤتمره الصحفي: من السهل والصعب في آن واحد أن أشرح أسباب ما فعلته، ولكني أقول إن هذا هو الإجراء الطبيعي، بعد 3 أيام من مباراة قوية للفريق أمام ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي، ولهذا أدخلنا هذه التعديلات على التشكيل الأساسي، لأن إراحة الأساسيين أمر ضروري، وإشراك البدلاء مهم لمنحهم الفرصة للتعود على حساسية المباريات، في ظل الجدول المشحون محلياً وأوروبياً.

واختتم إنريكي كلامه قائلاً: لدينا هدف طموح يتمثل في القتال في جميع المسابقات التي نشارك فيها حتى النهاية من أجل الفوز بالبطولات والألقاب، ولهذا نحن بحاجة دائماً لجميع اللاعبين بلا استثناء.

وفي سياق متصل، صرح البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب الفريق الذي وصل إلى مباراته رقم 100، بأن المجموعة لم تتأثر بهذه التغييرات التي أجراها المدير الفني، لأن ذلك هدفه تغيير«ديناميكية» الفريق، ونحن نملك بالفعل لاعبين أكفاء يمكنهم صنع الفارق، صحيح أن مبابي وديمبلي نجمان كبيران، وأن الفريق قد يتأثر بغيابهما أوعدم مشاركتهما من البداية، إلا أن البدلاء الذين لعبوا أساسيين أجادوا، ونجحوا في الاختبار.