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الرياضة

«الدراجات» يشارك في «آسيوية المضمار»

«الدراجات» يشارك في «آسيوية المضمار»
18 فبراير 2024 13:29

دبي (الاتحاد)
غادر منتخب الدراجات إلى الهند، للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري في نيودلهي، ويشارك فيها المنتخب بـ5 دراجين، ويبحث من خلالها المنافسة في سباقات التخصص والبحث عن النقاط الأولمبية في رحلة الدراج أحمد المنصوري للوصول إلى باريس 2024.
ويشارك المنتخب في البطولة ببعثة تضم محمد سند القبيسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيساً للوفد، ويوسف ميرزا، مدرب المنتخب، وشريف عبدالله مساعد المدرب، وسناء المرداسي مدربة منتخب النساء، وساجد فني الدراجات والملك جون، إضافة إلى 4 دراجين هم أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي وعبدالله الحمادي، إضافة إلى الدراجة زهرة حسين.
وأكد يوسف ميرزا، مدرب المنتخب أن اللاعبين المشاركين في البطولة قادرون على رفع اسم الإمارات عاليا في البطولة، وقال: «منتخب الدراجات يشارك في البطولة بشعار (يكون أو لا يكون)، أصبحنا رقماً صعباً في آسيا، المنتخب يشارك في البطولة بعناصر تجمع بين الخبرة والشباب، بتواجد أحمد ومحمد المنصوري، إضافة إلى عبدالله الحمادي، ومحمد المطيوعي، إضافة إلى زهرة حسين التي ستشارك في سباقات التحمل».
وأضاف: «يشارك أحمد المنصوري في البطولة، ويبحث عن إنجاز لدراجات الإمارات من خلال المشاركة في بطولة من الخمس الكبرى لتجميع النقاط والمؤهلة إلى باريس 2024، بإذن الله سيفرحنا أحمد المنصوري قريباً، بخطاب الصعود إلى الأولمبياد، وأنا متواجد معه من أجل المشاركة في السباقات التخصصية كما سيشارك المنتخب في كل السباقات وتشمل المطاردة الفرقية والاسكراتش والإقصاء، وسيكون التركيز مع المنصوري في سباق الأومنيوم».
وتابع: «تشارك زهرة حسين للمرة الأولى في البطولة الآسيوية، وستتواجد في كل سباقات التحمل والأومنيوم، المؤهلة إلى الأولمبياد أيضاً، والمنتخب جاهز تماماً بتواجد دراجين من جيل الشباب وفريق الإمارات للمحترفين مع عنصري خبرة أحمد ومحمد المنصوري، لخلق فريق متكامل قادر على المنافسة في أي سباق».

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