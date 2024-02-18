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الرياضة

الشارقة.. «علامة كاملة» في دوري اليد

الشارقة.. «علامة كاملة» في دوري اليد
18 فبراير 2024 13:45

دبي (الاتحاد)
حقق الشارقة الفوز الرابع في دوري أقوياء اليد، بعدما تغلب على الوصل 31-23 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الملك الشرقاوي ضمن الجولة السادسة للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-11، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في 4 مباريات.
ويعد الشارقة حامل اللقب، الفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل في أية مباراة، رغم أن له مباراتين مؤجلتين أمام العين ودبا الحصن، بسبب مشاركته الأخيرة في بطولة الأندية الآسيوية.
ونجح العين في تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 28-23 في المواجهة التي أقيمت بينهما بصالة البنفسج في نفس الجولة، وانتهى الشوط الأول لأصحاب الأرض 18-13، ليرفع «الزعيم العيناوي» رصيده إلى النقطة 13، فيما واصل «العميد» تراجعه بالخسارة الخامسة في 6 مباريات، ولم يحصد سوى 8 نقاط.
ويتصدر شباب الأهلي قمة الدوري بعد الجولة السادسة بـ 14 نقطة من 6 مباريات، ويتساوى معه الجزيرة في الوصافة بنفس النقاط، ثم العين الثالث 13 نقطة من 5 مباريات، ومليحة الرابع 13 نقطة من 6 مباريات، والشارقة الخامس 12 نقطة من 4 مباريات، والوصل السادس 9 نقاط والنصر السابع 8 نقاط، ودبا الحصن الثامن 5 نقاط.

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