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الرياضة

«عاصفة الحزم» يُتوج بلقب سباق التفريس التراثي في «الظفرة البحري»

«عاصفة الحزم» يُتوج بلقب سباق التفريس التراثي في «الظفرة البحري»
18 فبراير 2024 13:50

 

أبوظبي (الاتحاد)


تُوج القارب «عاصفة الحزم 27»، لمالكه النوخذة عبد الله مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق التفريس التراثي الذي أقيم ضمن السباقات التراثية، في مهرجان الظفرة البحري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في نسخته الـ 15، والتي تجرى منافساتها على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتتواصل أنشطة المهرجان حتى 25 فبراير الحالي، ويشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.
وجاء في المركز الثاني «الهادي 29» لمالكه النوخذة عبد الله صباح محمد الرميثي، وحل في المركز الثالث «البزوم 11» لمالكه النوخذة هاشم سعيد صباح الرميثي.
وأقيم السباق وسط أجواء مثالية، وبمشاركة كبيرة من القوارب، وحضور جماهيري تابع المنافسات من على الشاطئ.
وتتواصل السباقات التراثية والحديثة في المهرجان، حيث يقام يوم الجمعة المقبل سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، فيما يقام يوم السبت سباقا الظفرة الريجاتا، ومروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً.

 

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من جانبه، ثّمن زايد ساري المزروعي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للمهرجان، وأشار إلى أن التنوع في الفعاليات منح الحدث حيوية كبيرة، وجذب أعداداً كبيرة من المتابعين، خاصة في السباقات التراثية، والتي شكلت إضافة كبيرة لأنشطة المهرجان.
وأضاف: رؤية ودعم القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث البحري، تعزز مسار نقل الإرث الإماراتي البحري إلى الأجيال بقيمه وهويته الوطنية لتستمر المسيرة، وتنتقل هذه التفاصيل من جيل إلى آخر.
وقال: السباقات التراثية لها محبوها من المشاركين والمتابعين، ويظهر ذلك في كل السباقات التي تقام في المهرجانات أو المناسبات الوطنية، مما يشير إلى الارتباط الوثيق لشباب الوطن بهذه الفعاليات البحرية التي تعبر عن الأصالة الإماراتية العريقة لهذا الموروث البحري. 
وأشاد زايد ساري المزروعي بالجهود التي قدمها النواخذة والبحارة خلال السباق، والتي رسمت ملحمة رائعة على مياه شاطئ المغيرة، كما أشاد بتعاون المشاركين مع فريق التنظيم، والالتزام بلوائح السباق الأمر الذي قاد إلى نجاح الحدث. 

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