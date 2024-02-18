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الرياضة

بلغاريا تصطاد «ذهبية الفرق» في «الشارقة للطيران»

بلغاريا تصطاد «ذهبية الفرق» في «الشارقة للطيران»
18 فبراير 2024 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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أحرزت بلغاريا «لقب الفرق»، في «النسخة الخامسة»، من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي أقيمت بجبل الفاية في مليحة، بمشاركة 45 متسابقاً من 15 دولة.
وجاء فوز بلغاريا بعدما حققت 194 نقطة، وتبعتها السعودية «433 نقطة»، وعُمان «1518 نقطة».
وعلى صعيد الفردي، حصد السعودي محمد علي عسيري المركز الأول، والميدالية الذهبية برصيد «28 نقطة» وتبعه البلغاري ستيفان لاتيسكروف «55 نقطة»، والبحريني عبدالله الذوادي «62 نقطة».
وحضر مراسم توزيع الجوائز، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.
وأعرب عيسى هلال عن سعادته بما حققته البطولة من مكاسب، مؤكداً أن استضافة البطولة للمرة الخامسة ترسخ مكانة الشارقة الرياضية، وتبرهن على أن الموقع يعد الأفضل في العالم، معرباً عن اعتزازه وفخره بكل إنجاز تنظيمي في الإمارات عامة، والشارقة خاصة.
ووجه يوسف الحمادي، باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، على رعايته للبطولة، معرباً عن سعادته بالمكاسب الدعائية والترويجية والنجاحات التنظيمية كماً وكيفاً، والنجاحات الفنية للنسخة الخامسة، والتي تضاف إلى رصيد البطولة من الإنجازات، والتي تحققت خلال النسخ الأربع الماضية.
وأشاد محمد يوسف المازمي بجهود فريق العمل اللوجستي، بقيادة عبدالله مراد عضو مجلس الإدارة، الذي بذل جهوداً واضحة حتى خرجت البطولة بأبهى صورة.
وأضاف: البطولة اتسمت بأعلى معايير الأمن والسلامة، بفضل التزام المشاركين فيها، وحرصهم على تنفيذ قوانينها ولوائحها، وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات فنية.

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