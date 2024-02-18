أنشيلوتي يهدد جولر بـ «سيناريو الإعارة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعداده لإشراك النجم التركي الشاب أردا جولر في مباراة رايو فاليكانو في الجولة 25 للدوري الإسباني، ولكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون اللاعب جاهزاً لقبول هذا التحدي الذي ينتظره، والظهور بمظهر طيب.

وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي: جولر في حالة جيدة الآن، ويمكنه اللعب من بداية المباراة، لأنه يملك الإمكانات الفنية التي تؤهله لذلك، وتسمح له بالتألق، وعليه أن يقاتل من أجل حجز مكان ثابت له على الدوام في تشكيلة الفريق، ولكنه استدرك قائلاً: علينا أن نتحلى أيضاً بالصبر.

وكان أنشيلوتي وضع اسم جولر في قائمة مباراة رايو فاليكانو في ظل الغيابات التي يشهدها الفريق، وآخرها غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط الميدان، وقلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجير.

وحذر أنشيلوتي لاعبيه من خطورة فريق رايو فاليكانو، وخاصة عندما يلعب على أرضه، إذ سبق له أن فاز على الريال في 2022، كما تعادل معه سلبياً في مباراة الدور الأول هذا الموسم.

وذكر موقع «جول» العالمي أن «الميرينجي» غادر مدريد وفي جعبته فارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه جيرونا على قمة الدوري الإسباني «الليجا»، وأن هذه المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريق في هذه الفترة الحرجة من الموسم، وأنه يتعين على أنشيلوتي أن يحقق نوعاً من التوازن في تشكيلة الفريق في ظل الغيابات الكثيرة التي ضربت خطوط الفريق الثلاثة.

وقال الموقع إن هذه المباراة بمثابة إنذار أخير من أنشيلوتي للنجم التركي الشاب الذي قد يلجأ إلى إشراكه فيها، وعليه أن يثبت جدارته، وإلا فإن «السيناريو» المتوقع لمستقبل جولر هو أن تتم إعارته في الصيف المقبل إلى أحد الأندية التي يمكنه اللعب فيها بصفة منتظمة، حتى تُصقل موهبته ويتطور أداؤه البدني الضعيف.

وأضاف الموقع أن الاتفاق الذي تم بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي والمدرب الإيطالي، يقضي بتكرار تجربة إبراهيم دياز، الذي تمت إعارته لميلان الإيطالي عامين ثم عاد أفضل كثيراً، ويأمل الرجلان أن يستفيد جولر بالإعارة مثل زميله الإسباني.