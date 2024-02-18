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256 حكماً يديرون الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

256 حكماً يديرون الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
18 فبراير 2024 16:00

 
علي معالي (دبي)

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يدير 256 حكماً الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، من 22 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم القارات الخمس، والمؤهل إلى أولمبياد الشباب في دكار بالسنغال عام 2026.
أكد جابر الزعابي الحكم الدولي، رئيس لجنة حكام اتحاد الكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، أن «قضاة البساط» جاهزون لانطلاق الجولة الأولى.
وقال: تضم القائمة 19 حكماً من الإمارات، والرقم يؤكد أن التفاعل العالمي، لا يقتصر على اللاعبين المشاركين، بل على مستوى حكام الكاراتيه في العالم.
وأضاف: جهود لجنة الحكام أظهرت ثمارها الإيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث جاءت تنفيذاً لاستراتيجية الاتحاد، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، برفع المستوى الفني للحكام والتمثيل الدولي الفعال، وأن الحكام شاركوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في بطولة الإمارات المفتوحة الدولية، وكانت اختباراً مناسباً قبل انطلاق الدوري العالمي.
قال جابر الزعابي: من المنتظر أن يشارك في إدارة المباريات الدولي محمد عزازي مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة محمد بالحسن، والدوليون أمينة الدشتي، وجعفر حيدري، وأنس المناصير، ومالك الخطيب، وصابر حماد، وعلي الشربيني، ومحمود محسن، ومحمد صيام، وأكبر إسماعيل، ويوسف كانجولي، وعبير حسني، فضلاً عن 7 حكام آسيويين.
من جانبه، أكد المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة، أن هناك مفاجآت تنتظر الجماهير في مدرجات مجمع زايد الرياضي بالفجيرة أثناء المنافسات، وندعو الجميع للحضور والمتابعة للاستمتاع بنجوم العالم من الشباب، والذين تنتظرهم بطولة قوية، وهي خطوة أولى نحو بطولات الدوري العالمي لهذه المرحلة السنية، حيث تعتبر الفجيرة المحطة الأولى والمهمة، كونها أيضاً من النقاط المجمعة للمشاركة في أولمبياد الشباب في السنغال.

الإمارات
الفجيرة
الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
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