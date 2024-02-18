«أم آي الإمارات» بطل «دوري الكريكيت»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج فريق «أم آي الإمارات» بلقب «النسخة الثانية»، من دوري الإمارات للكريكيت التي جرت على مدار شهر كامل، على كأس «موانئ دبي العالمية ILT20»، في أبوظبي ودبي والشارقة.

جاء التتويج بعد الفوز على «دبي كابيتالز»، في ختام البطولة، والذي جرى باستاد دبي الدولي للكريكيت، وشهدت مدرجاته حضوراً غفيراً لمتابعة أقوى منافسات البطولة، ومشاركة صاحب المركز الأول فرحته بالحصول على الجائزة المالية المخصصة له، وبلغت 700 ألف دولار، ونال «دبي كابيتالز» صاحب المركز الثاني 300 ألف دولار، بجانب العديد من الجوائز للفرق المشاركة واللاعبين المتميزين في أكبر حدث محلي برياضة الكريكيت.

شارك في نسخة هذا العام 6 فرق محترفة، ضمت أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، وحظيت بدعم كبير من الشركات والمؤسسات العالمية الراعية.

جرت البطولة تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وهي من البطولات ذات التصنيف «أ» الممنوح من المجلس الدولي للكريكيت.

وشهدت المنافسات إقامة 34 مباراة، توزعت بين أبوظبي، ودبي والشارقة، وجرت مباراة الافتتاح باستاد الشارقة الدولي، فيما أقيمت مباراة الختام ومراسم تتويج الأبطال باستاد دبي الدولي للكريكيت.