«سبيل إنجاز» بطل كأس محمد بن منصور للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

توج الفارس إبراهيم علي سبيل، على صهوة «أورليو» لإسطبلات «إنجاز» الخاصة، بلقب كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأقيم السباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واتحاد الإمارات للفروسية، وشهد مشاركة 92 فارساً وفارسة، وتوج الفائزين في الختام، الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ونجح إبراهيم علي سبيل في حسم لقب السباق، وقطع المسافة الكلية للسباق على صهوة «أورليو» خلال 3:22:49 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.58 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة «ماليبو باجادي» لإسطبلات «ماب» بزمن قدره 3:23:34 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة «هاري كويل» لإسطبلات الرمك الخاصة بزمن قدره 3:24:08 ساعة.

وأعرب الفارس إبراهيم علي سبيل عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز بلقب كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، وقال إن السباق كان قوياً وشهد تنافساً مثيراً، خاصة في المرحلة الأخيرة، مشيداً بأداء الجواد «اوريليو»، وقال إنه كان عند حظ الظن به على الرغم من أن هذه أول مشاركة له معه، وتوجه بالشكر لفريق العمل بإسطبلات إنجاز، وقال إن دعمهم ومساعدته كان لها الأثر الكبير في الفوز.