ابن طوق: النصر يريد التعاقد مع مهاجم رغم صعوبة المهمة

معتصم عبدالله (دبي)



أكد عبدالله سالم بن طوق، رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، سعي ناديه للتعاقد مع لاعب مهاجم، في ظل إصابة الإيطالي مانولو جابياديني الذي يغيب لمدة 6 أسابيع بداعي الإصابة.

وقال بن طوق، في تصريحات صحفية أعقبت فوز فريقه على ضيفه خورفكان 1-0 في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة: «نحاول تدارك الوضع الحالي بالتشاور مع المدرب، وندرك أن الفرص تبدو صعبة لكننا سنحاول».

ونجح «العميد» في تجاوز «دور الستة عشر» للمرة الأولى منذ موسم 2020- 2021، والذي شهد وصوله إلى المباراة النهائية أمام منافسه شباب الأهلي 1-2، بعدما تخطى ضيفه «النسور» بهدف متأخر لقائد «الأزرق» عادل تعرابت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمواجهة التي أقيمت على استاد آل مكتوم.

وعبر بن طوق عن سعادته بتأهل «العميد» إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى، وقال: «الفوز على خورفكان جاء بصعوبة، وهذا طبيعي ومتوقع، لأن مباريات الكؤوس دائماً صعبة، ولكن في الأخير نجح النصر في المرور إلى الدور المقبل، ونأمل الاستمرار حتى الوصول إلى النهائي»، مشيداً في الوقت ذاته بأداء خورفكان في المباراة.

وكشف رئيس شركة النصر لكرة القدم، أن غياب المهاجم الإيطالي جابياديني يمتد ما بين 4 إلى 6 أسابع، وذكر أنهم يسعون للتعاقد مع مهاجم، ولكنهم يدركون مدى صعوبة التعاقد مع لاعب جيد خلال أيام معدودة، وكان المهاجم الإيطالي «32 عاماً» تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة فريقه أمام مضيفه الوصل 0-1 في «الجولة الـ13» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وعن حالة عدم الرضاء عن أداء بعض اللاعبين الأجانب، قال: «من الطبيعي ألا يقدم كل اللاعبين أفضل المستويات، وحسب المدربين، فإن نجاح 70% من اللاعبين الجدد، يعني نجاح التعاقدات، والأمر الآخر أن مسألة توفيق اللاعب ليست مرتبطة بإدارة ولا مدرب، وعلينا الاجتهاد والتدقيق في الاختيار، ولكن مسألة النجاح لا تعود لنا».

وأوضح بن طوق أن عدم دخول فريقه «الميركاتو الشتوي»، جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني والمدرب شرودر الذي طلب استمرار المجموعة، وأضاف: «إذا كان القادم الجديد في نفس مستوى اللاعب المغادر لا داعي للتعاقد معه».

وعن مدى رضاهم عن المدرب شرودر، قال بن طوق: «راضون كل الرضا عن المدرب، ومستوى الفريق والنتائج تؤكد أنه يقوم بعمل جيد، ونحن عندما تعاقدنا معه طلبنا منه أن يجعل للفريق شخصية، وهو يبلي بلاءً حسناً في هذا الخصوص»، وذكر رئيس شركة النصر لكرة القدم أن هناك عملاً كبيراً يتم في المراحل السنية ستظهر نتائجه في الأعوام المقبلة.