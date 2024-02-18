راشد بن حميد: فرحتنا اكتملت بتأهل منتخبنا إلى ربع نهائي «مونديال الشاطئية»



دبي (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، أن التأهل التاريخي وغير المسبوق لمنتخب الشاطئية إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، يتوج الصورة الزاهية والمتميزة لنجاح دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي الكبير، بمشاركة 16 منتخباً حول العالم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات له، إن لاعبي المنتخب كانوا عند حسن الظن بهم في البطولة، ونجحوا في التحدي الذي كان ينتظرهم، وبرهنوا على تماسكهم وقوتهم ومستوياتهم العالمية المتطورة، بالأداء القوي والبطولي، وأهدوا دولة الإمارات وجماهيرهم هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس الرغبة والإرادة والعزيمة العالية، والحرص على تمثيل دولة الإمارات في المحفل العالمي الكبير بالمستوى الفني المتطور، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية في المنافسة على تحقيق أفضل النتائج في البطولات الرياضية العالمية المختلفة.

وأضاف: اكتملت سعادتنا بما تحقق في مباراتي مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتأهل رسمياً للدور المقبل، وأمام الجماهير التي ساندت طموحاتهم، وحضرت لتشجيعهم ومؤازرتهم.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى العمل على مواصلة النتائج الإيجابية في المباراة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الأولى أمام المنتخب الإيطالي، والتركيز العالي في مرحلة «خروج المغلوب» في الدور ربع النهائي، والتمسك بأمل التأهل إلى الدور نصف النهائي، لاسيما أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها وتطورهم الكبير في المرحلة الماضية وإصرارهم وعزيمتهم تعزز فرص المنافسة على تجاوز الدور ربع النهائي لتحقيق إنجاز جديد في تاريخ مشاركات دولة الإمارات في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على التنظيم المشرف للبطولة، والإشادة العالمية من جميع الوفود بما قدمته الإمارات من صورة عكست ريادتها التنظيمية، بتكامل جميع أدوار منظومة العمل، والحرص الكبير على توفير المتطلبات الداعمة لنجاح البطولة، وما تحمله من قيمة كبيرة على المستوى العالمي.

وقال: نشكر جماهير الإمارات على الحضور المستمر لمباريات البطولة، وتشجيع منتخبنا في مباراتيه أمام مصر والولايات المتحدة الأميركية، ونتطلع إلى حضور أكبر لمواكبة الانتصارات التي حققها المنتخب الوطني، ونشكر الجماهير الأخرى من المقيمين في الدولة، أو التي جاءت من خارج الإمارات لمتابعة البطولة، وتشجيع منتخباتها، والتي أثرت البطولة العالمية بتشجيعها الراقي والحضاري.