ريال مدريد يستقبل نصف «الطلقات» من أبنائه!

مراد المصري (دبي)



أهدر ريال مدريد نقطتين بتعادله مع مضيفه رايو فاليكانو 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة «25» للدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة تميزت بظاهرة غريبة هذا الموسم، حيث استقبل «الملكي» نصف عدد الأهداف في «الليجا» من لاعبيه السابقين أو المعارين للأندية الأخرى.

ومن أصل 16 هدفاً استقبلها متصدر ترتيب «الليجا» برصيد 62 نقطة، فإن 8 منها جاءت من «أبنائه»، وكان آخرها الهدف الذي سجله راؤول دي توماس من ضربة جزاء في الدقيقة 27 في اللقاء، رداً على الهدف الافتتاحي من خوسيلو في الدقيقة الخامسة.

في صيف 2017، انتقل دي توماس «22 عاماً» وقتها، للمرة الأولى إلى رايو فاليكانو، عندما انضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، بعد 13 عاماً قضاها عبر فرق الفئات السنية المختلفة لأكاديمية «البلانكوس»، وهو الذي ظهر ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في هذه المرحلة من مسيرته، تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، في ديسمبر 2013.

وبعد سلسلة من الإعارات، قام ريال مدريد ببيع اللاعب إلى بنفيكا البرتغالي في عام 2019، ورغم تألقه في إسبانيول، بعد عودته إلى الملاعب الإسبانية، لم يقم ريال مدريد بضمه مجدداً، لينضم إلى رايو فاليكانو، ويرد على ناديه «الأم» بهز شباكه، كما فعل لاعبون آخرون من أبناء أكاديمية «الفابريكا»، مثل ألفارو موراتا «أتلتيكو مدريد»، سيرجيو أريباس «ألميريا»، خافيير مونوز «لاس بالماس» وغيرهم.