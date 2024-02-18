الهرمودي والغيص والزعابي يُشاركون في دورة تقييم الحكام



دبي (الاتحاد)



يُشارك الحكام الدوليون محمد الهرمودي «حكم ساحة»، وأحمد الغيص، وياسر الزعابي «حكما كرة قدم الصالات» في الدورة التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي تبدأ يوم الاثنين، وتختتم 21 فبراير.

وتأتي الدورة ضمن الخطوة الأولى لانضمام الحكام الدوليين لقائمة النخبة الآسيوية، حيث تحرص لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم على زيادة أعداد حكام كرة القدم الإماراتية في قائمة النخبة.

وفي حال اجتياز حكم كرة القدم هذه الدورة، يقوم مسؤولو إدارة الحكام الآسيوية بمتابعة أداء كل حكم خلال إدارته لمباراتين دوليتين.

