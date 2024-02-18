الإثنين 19 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهرمودي والغيص والزعابي يُشاركون في دورة تقييم الحكام

الهرمودي والغيص والزعابي يُشاركون في دورة تقييم الحكام
18 فبراير 2024 19:53

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"المركزي": الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيبال بذكرى يوم الديمقراطية


يُشارك الحكام الدوليون محمد الهرمودي «حكم ساحة»، وأحمد الغيص، وياسر الزعابي «حكما كرة قدم الصالات» في الدورة التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي تبدأ يوم الاثنين، وتختتم 21 فبراير.
وتأتي الدورة ضمن الخطوة الأولى لانضمام الحكام الدوليين لقائمة النخبة الآسيوية، حيث تحرص لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم على زيادة أعداد حكام كرة القدم الإماراتية في قائمة النخبة.
وفي حال اجتياز حكم كرة القدم هذه الدورة، يقوم مسؤولو إدارة الحكام الآسيوية بمتابعة أداء كل حكم خلال إدارته لمباراتين دوليتين.
 

الإمارات
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كوالامبور
آخر الأخبار
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
الرياضة
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
اليوم 14:58
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
علوم الدار
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
اليوم 14:50
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
الرياضة
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
اليوم 14:32
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
علوم الدار
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
اليوم 14:30
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
«المالية» تعلن صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©