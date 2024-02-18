اتحاد كلباء إلى ربع نهائي الكأس



فيصل النقبي (خورفكان)



تأهل اتحاد كلباء إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على دبا 0-3، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وسجل الأهداف، البرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقة 40، والإيطالي دانييل بيسا «هدفين» في الدقيقتين 87 و95.

انتظر «النمور» حتى الدقيقة 40، ليسجل الهدف الأول في مرمى «النواخذة» عن طريق البرازيلي لياندرو سباداسيو، بعد تمريرة متقنة من مهدي قايدي، يودعها الشباك ببراعة، لينهي الشوط الأول لمصلحته بهدف.

وخلال الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيراً بالنسبة للفريقين، حيث أضاعا عدداً من الفرص، حتى احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة «النمور» ترجمها دانيل بيسا إلى الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يعزز جهوده بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليسجل «الثنائية» الأولى له هذا الموسم.