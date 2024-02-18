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الرياضة

غنتوت يكسب «مغاربة العالم» في مهرجان البولو

غنتوت يكسب «مغاربة العالم» في مهرجان البولو
19 فبراير 2024 00:36

غنتوت (الاتحاد)

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احتفى نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بفريق «مغاربة العالم للبولو»، الذي يزور الدولة حالياً بدعوة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، في مهرجان أقيم بملعب سلطان بن زايد للبولو في إطار العلاقات بين شباب البلدين، حيث سبق أن شارك غنتوت في بطولة محمد السادس الدولية للبولو، العام الماضي.
ونجح غنتوت في الفوز على مغاربة العالم بنتيجة 6 مقابل هدفين ونصف هدف، في المباراة الاستعراضية، التي أقيمت بينهما في ختام المهرجان الذي اشتمل على برنامج متنوع من الفعاليات، أبرزها مباراة استعراضية لمهارات مواهب أكاديمية ياسل وأكاديمية أبطال المستقبل لكرة القدم، ومباراة بين ناشئي المستقبل من نادي دبي للبولو، بجانب الفقرات الترفيهية، وعرض الكلاب البوليسية من شرطة أبوظبي.
وضمت قائمة فريق غنتوت يوسف بن دسمال، خالد بن دري، محمد بن دري، وناصر الشامسي، بينما لعب لفريق «مغاربة العالم للبولو» كريم ظريف، وهشام زين، ومحمد حشاش، ولياس بن مرغي.
حضر المهرجان أحمد التازي سفير مملكة المغرب لدى الدولة، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعلي حويل ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.
كما حضر المباراة محمد المر الحريز، الأمين العام لاتحاد البولو، والدكتور سيف الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، ومهدي نصيري رئيس البعثة المغربية، وربيع بنعدادة مؤسس الفريق وممثل الجامعة المغربية للبولو، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي لنادي غنتوت، حيث تم تكريم الفريقين وتبادل الدروع والهدايا التذكارية والسحب على 100 جائزة للجمهور.

غنتوت
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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