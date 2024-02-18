«الزعيم» يُكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الكأس



مصطفى الديب (أبوظبي)



أكمل العين عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على الوحدة بهدف، سجله الأرجنتيني بلاسيوس، من تسديدة صاروخية، في الدقيقة 86، وضمت قائمة الفرق الصاعدة إلى «دور الثمانية» كلاً من العين والجزيرة، والوصل، والنصر، والشارقة، وشباب الأهلي، وعجمان، واتحاد كلباء.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة للغاية، حيث لعب الفريقان بشكل مفتوح، وأهدرا فرصاً مؤكدة للتسجيل على مدار الشوطين، ورغم سيطرة «الزعيم» على اللقاء من خلال الاستحواذ، إلا أن هجمات «أصحاب السعادة» كانت خطيرة للغاية، وأسهم تألق خالد عيسى حارس «البنفسج» في الإبقاء على شباكه نظيفة طوال الـ 90 دقيقة.

ورغم الغياب الجماهيري في المدرجات، إلا أن الحماس كان عنوان الحضور بسبب الإثارة التي شهدها اللقاء منذ البداية إلى النهاية.