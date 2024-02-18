«طواف الإمارات» يُدشن مسيرة «السادسة» من الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة السادسة لطواف الإمارات للدراجات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة الدراجين في العالم، استكمالاً للنجاحات التي حققها الطواف على مدار 5 نسخ سابقة، ويستمر إلى 25 فبراير الجاري.

يقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية 985 كلم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، إضافة إلى مرحلة (ضد الساعة) في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.

ويشارك في المنافسات 140 دراجاً من نخبة الدراجين على مستوى العالم، يمثلون 20 فريقاً.

وتنطلق المرحلة الأولى من طواف الإمارات (مرحلة برجيل القابضة) التي تبلغ مسافتها 141 كيلومتراً، من الظفرة ووك في مدينة زايد في منطقة الظفرة، اليوم عند الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهراً، وصولاً إلى ليوا، فيما تقام المرحلة الثانية (مرحلة بريسايت) يوم غدٍ الثلاثاء في جزيرة الحديريات بنظام سباق ضد الساعة الفردي لمسافة 12.1 كلم، ثم تنطلق المرحلة الثالثة (مرحلة رأس الخيمة) التي تبلغ مسافتها 176 كلم، من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، يوم الأربعاء، الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة، وصولاً إلى قمة جبل جيس، تليها المرحلة الرابعة (مرحلة دبي) التي تبلغ مسافتها 175 كم، يوم الخميس المقبل التي تنطلق الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، من نادي ضباط شرطة دبي، وصولاً إلى دبي هاربور.

وتنطلق المرحلة الخامسة من طواف الإمارات (مرحلة العقة) التي تبلغ مسافتها 182 كلم يوم الجمعة المقبل، من العقة في إمارة الفجيرة، الساعة الثانية عشرة والربع بعد الظهر، وصولاً إلى أم القيوين، وفي اليوم التالي السبت المقبل، تنطلق المرحلة السادسة وقبل الأخيرة من طواف الإمارات (مرحلة الدار)، التي تبلغ مسافتها 138 كلم، من متحف اللوفر في جزيرة السعديات، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

ويصل قطار طواف الإمارات إلى آخر محطاته يوم الأحد المقبل بالمرحلة السابعة والأخيرة (مرحلة الشركة العالمية القابضة) التي تبلغ مسافتها 161 كلم، من بيت محمد بن خليفة، الساعة الثانية عشرة والربع بعد الظهر، وصولاً إلى قمة جبل حفيت بحدود الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة للطواف، مؤتمراً صحفياً بمتجر كولناجو بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بحضور مجموعة من أبرز الدراجين المشاركين في الطواف.

ويعد البريطاني آدم ييتس أحد أبرز الدارجين المرشحين للمنافسة على لقب النسخة السادسة، ويقود فريق الإمارات هذا العام، وتوج بطلاً لطواف الإمارات عام 2020، كما فاز بمرحلتين للطواف، بما في ذلك مرحلة جبل حفيت العام الماضي، كما حل ثانياً في الترتيب العام للطواف في نسختين سابقتين.

وقال ييتس: «طواف الإمارات يعد في غاية الأهمية؛ لأنه يقام في موطن الفريق وبين جماهيره، لذلك اللقب هدف أساسي للفريق، وأتطلع لقيادة الفريق نحو منصة التتويج وإحراز اللقب للإمارات للمرة الثالثة».

وأضاف: «الطواف يضم مراحل متنوعة ومسارات جيدة، وفريقنا يضم مجموعة رائعة من الدراجين في التخصصات المختلفة، وأثبتنا قدراتنا الفائقة في المشاركات السابقة التي نتطلع إلى استمرارها، الأمر لن يكون سهلاً هذا العام وهناك مراحل صعبة للغاية، سنحاول تكرار فوزنا مثلما حدث في العامين الأخيرين».

ويعود الدراج المخضرم، البريطاني مارك كافينديش (38 عاماً) للمشاركة من جديد في طواف الإمارات، وبعد العودة عن قرار الاعتزال، حيث يملك بطل العالم على الطريق عام 2011، والذي فاز بـ34 مرحلة في طواف فرنسا الدولي، و17 مرحلة في طواف إيطاليا، كما صعد على منصة التتويج في طواف الإمارات وفاز بمرحلة في عام 2022.

وقال كافينديش: «لدي ارتباط وثيق بدولة الإمارات منذ أن تواجدت في طوافي دبي وأبوظبي الدوليين، أشعر بسعادة كلما شاركت هنا في الطواف، وطواف الإمارات أصبح طوافاً عالمياً لتواجد أفضل الفرق والدراجين منذ بدايته».

وأضاف كافنديش الذي يخوض موسمه الاحترافي الـ 18: «أحب رياضة الدراجات، ولم أفقد الدافع أو الحافز للمشاركة في السباقات، واعتبر نفسي من أكثر الناس حظاً لممارسة الدراجات الهوائية كمهنة ممتعة، أطمح للمنافسة والفوز في الطواف هذا العام، وأي دراج يحظى بالثقة فور فوزه بأي مرحلة في أي سباق يخوضه، ومن المهم أن نقدم أداء متكاملاً كفريق».