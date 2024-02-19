أراوخو يحارب «الشائعات» مع برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدي قلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو «24 عاماً» لاعب برشلونة دهشته في كل مرة ينقل فيها الإعلام الأوروبي أنباء وشائعات وتكهنات عن رحيله عن البارسا، مثلما حدث خلال «الميركاتو» الشتوي الأخير، عندما تردد أنه في طريقه إلى بايرن ميونيخ الألماني بتوصية من توماس توخيل المدير الفني، بل ذهبت بعض الصحف والمواقع الرياضية إلى حد بث صورة له وهو يرتدي قميص «البافاري» على غير الحقيقة.

وحاول البعض استغلال الوضع المالي والاقتصادي السيئ لبرشلونة لتبرير ضرورة رحيل اللاعب، وأنه من الممكن أن يوفر للنادي مبلغاً مالياً كبيراً، ربما يصل إلى 100 مليون يورو، إذا وافق على الاستجابة لأي من العروض المقدمة إليه لمغادرة كتالونيا.

غير أن أراوخو تمسك بوجوده في برشلونة ورفض كل الضغوط التي مارسها عليه البعض من أجل الرحيل، وحرص خلال حديث صحفي لموقع جول «العالمي» على أن يحكي قصة عشقه للبارسا منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه «الكامب نو» في 2018.

وقال: مررت في البداية على فريق «الرديف» بأكاديمية «لاماسيا» قبل أن أنتقل إلى الفريق الأول في الموسم التالي لوصولي، إلى أن أصبحت عنصراً أساسياً لا غنى عنه في دفاع الفريق الأول.

وأصبح أراوخو أحد الكوادرالمهمة في الفريق، وحمل شارت «الكابتن» في بعض المباريات التي غاب فيها سيرجيو روبرتو وحارس المرمى تيرشتيجن هذا الموسم وأبلى بلاءً حسناً وكان عند حسن ظن تشافي هيرنانديز المدير الفني.

ويقول أراوخو: لم أكن أتخيل يوماً أنني ألعب لنادي مثل برشلونة، وكيل أعمالي قال لي ستلعب لأحد الأندية الأوروبية، ولكنه لم يذكر برشلونة بالاسم، واصطحبني إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وأمضينا الليلة في أحد الفنادق هناك، من دون أن أعرف لمن أوقع عقدي الجديد، وفي اليوم التالي قال لي: سنذهب إلى برشلونة، فأبديت فرحة ممزوجة بالدهشة وهتفت: واو.. البارسا؟.

ومضى أراوخو يقول: كانت أمامي فرصة اللعب لأندية أخرى في «الليجا» وحاول بعضها إقناعي بأنني لن ألعب في الفريق الأول وإنما في «الرديف»، وكان عليّ أن أختار وبالفعل لم أعبأ بما قالوا وصممت على الذهاب لبرشلونة أياً كان المستوى الذي ألعب فيه.

ورغم أن أراوخو أصبح كادراً مهماً في برشلونة، إلا إنه مازال مطلوباً من أندية أخرى كبيرة وقادرة على دفع «فاتورة» انتقاله إليها وخاصة بايرن ميونيخ، وهذا ما جعله في نهاية حديثه ينفجر ضاحكاً عندما شاهد صورة له تمت معالجتها عن طريق «الفوتوشوب» ليظهر فيها وهو يرتدي قميص البايرن، ولم يعلق بأي كلمة مكتفياً بالضحك.