«النمور» يفك «عقدة السلبية»!

فيصل النقبي (كلباء)

نجح اتحاد كلباء في فك عقدة النتائج السلبية الأخيرة في جميع المسابقات، بالفوز المهم على دبا بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة، حيث لم يتذوق طعم الفوز في خمس مواجهات سابقة، سواء بالدوري أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي الدوري كان آخر فوز للفريق أمام الإمارات 4-2 في الجولة التاسعة للمسابقة، وتعادل أمام العين بالجولة العاشرة 2-2، وخسر أمام الوصل 1-2 بالجولة 11، وأمام بني ياس في الجولة 12 بنفس النتيجة، وتعادل أمام خورفكان بهدف في الجولة 13، كما أنه خسر أمام العين بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لذلك اكتسب الفوز على دبا أهمية كبيرة، سواء للجهاز الفني أو اللاعبين.

ومنح المدرب الفرصة أخيراً للمهاجم أحمد عامر، الذي لعب أساسياً بديلاً للسلوفيني فورمبرج، الذي غاب عن التشكيل نهائياً، كما اطمأن المدرب على سلطان عادل محمد، العائد من الإصابة، حيث وُجد في دكة البدلاء استعداداً للقاء القادم في الدوري.