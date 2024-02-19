هزائم البايرن.. «فيلم رعب» لا ينتهي!

بوخوم (د ب أ)

قال ليون جوريتسكا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، إن الهزيمة الثالثة على التوالي، التي تلقاها الفريق «البافاري» في مختلف المسابقات، بالخسارة 2-3 أمام مضيفه بوخوم بالدوري الألماني، «تبدو وكأنها فيلم رعب لن ينتهي».

ويتأخر بايرن، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ12 على التوالي، بثماني نقاط خلف باير ليفركوزن «المتصدر» مع تبقي 12 مرحلة فقط على نهاية المسابقة.

وخسر بايرن 0-3 أمام مضيفه ليفركوزن الأسبوع الماضي في «البوندسليجا»، قبل أن يخسر 0-1 خارج ملعبه أمام لاتسيو الإيطالي، يوم الأربعاء الماضي، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتركت تلك الهزائم المتتالية توماس توخيل، مدرب البايرن، في عين العاصفة، في ظل انخفاض مستوى الفريق، وتراجع نتائجه من الناحية الرقمية مقارنة بسلفه جوليان ناجلسمان، الذي أقيل من منصب المدير الفني في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وكما هو الحال في العديد من الأندية السابقة التي قام بتدريبها، انتشرت تقارير إعلامية حول خلاف توخيل مع اللاعبين وشعور مجلس الإدارة بالإحباط بسبب سلبيته، لكن يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، عندما سُئل عما إذا كان توخيل سيكون على رأس القيادة الفنية لبايرن في مباراته ضد ضيفه لايبزج في مباراته المقبلة بالدوري الألماني، رد قائلاً: «بالطبع».

وشعر توخيل نفسه بأن الخسارة التي تعرض لها بايرن تحت الأمطار الغزيرة أمام بوخوم، صاحب المركز الحادي عشر بترتيب البوندسليجا، لم تكن مبررة.

وقال توخيل عقب المباراة: «لا أعتقد أن الهزيمة كانت عادلة، أعتقد أن الكثير من الأمور سارت ضدنا، كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ قد حدث بشكل خاطئ».

وتوقفت المباراة مرتين لفترة طويلة بسبب قيام المشجعين بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على سعي رابطة الدوري الألماني للحصول على مستثمرين خارجيين.