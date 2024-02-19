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الرياضة

«الشرق» يهزم «الغرب» في مباراة كل النجوم

«الشرق» يهزم «الغرب» في مباراة كل النجوم
19 فبراير 2024 10:59

واشنطن (رويترز)
أحرز داميان ليلارد لاعب ميلووكي باكس 39 نقطة بما في ذلك 11 رمية ثلاثية ليقود فريق القسم الشرقي للفوز على نظيره الغربي 211-186 في مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في وقت مبكر من صباح اليوم في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة أُعلن تتويج ليلارد بلقب أفضل لاعب في المباراة لأول مرة في ثامن مشاركة له في هذه المواجهة المتميزة، وقال ليلارد الذي يخوض موسمه الأول في صفوف باكس «هذا شرف لي.. لقد شاركت في المباراة بضع مرات في السابق لذا فإن تحقيق مثل هذا الإنجاز أمر مميز».
وحقق فريق القسم الشرقي فوزاً قياسياً على نظيره الغربي من حيث عدد النقاط بعد تفوقه على الرقم السابق وهو 196 نقطة الذي حققه فريق القسم الغربي بقيادة الراحل كوبي برايانت لاعب لوس أنجلوس ليكرز سابقاً في مباراة كل النجوم في 2016.
وجاء تفوق القسم الشرقي بعد نجاحه في إحراز 50 نقطة على الأقل في كل ربع من المباراة، بينما أحرز القسم الغربي 47 نقطة في الربع الأول و42 نقطة في الثاني و47 نقطة في الثالث و50 نقطة في الربع الأخير.
وأسهم جايلين براون لاعب بوسطن سيلتيكس في فوز الفريق الشرقي بإضافة 36 نقطة بينما أحرز تريسي هاليبرتون لاعب إنديانا بيسرز 32 نقطة ليسعد جمهور فريقه الذي أقيمت المباراة في ملعبه.
وكان كارل أنطوني تاونز لاعب مينيسوتا تيمبروولفز أفضل مسجلي القسم الغربي برصيد 50 نقطة بينما أضاف شاي جيلجيوس لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر 32 نقطة.
وشهدت المباراة مشاركة النجم المخضرم ليبرون جيمس (39 عاماً) لاعب لوس إنجليس ليكرز للمرة 20 وهو إنجاز غير مسبوق إذ تفوق جيمس على لاعب فريقه السابق كريم عبدالجبار الذي شارك في مباراة كل النجوم 19 مرة.
وأحرز جيمس ثماني نقاط وفشل في تسجيل أي رمية ثلاثية خلال ثلاث محاولات. 

 

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