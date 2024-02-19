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الرياضة

برولي: نعمل على خطة «طويلة الأمد» مع «الأبيض الأولمبي»

برولي: نعمل على خطة «طويلة الأمد» مع «الأبيض الأولمبي»
19 فبراير 2024 11:07


معتصم عبدالله (دبي)

عبر الأوراجواي اني مارسيلو برولي المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأولمبي، عن سعادته بثقة اتحاد الكرة والمسؤولين في قدراته الفنية بجانب أعضاء جهاز الفني، بالتزامن مع بداية مشواره «الرسمي» في القيادة الفنية لـ «الأبيض الأولمبي» إلى جانب مواطنيه مارسيلو مايور «المساعد الفني»، وماوريسيو ماركيتي «مدرب اللياقة».
وقال برولي الذي حرص على مشاركة صورته الأولى في مقر اتحاد الكرة بدبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «بالتعاون مع زملائي في الجهاز الفني، مارسيلو مايور وماوريسيو ماركيتي، بدأنا مهمتنا بحماس والتزام كبيرين، وسعداء بثقة اتحاد الكرة وكرم الضيافة والاستقبال في أول أيام العمل الرسمية.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخراً التعاقد مع برولي المدرب السابق لمنتخب الأوراجواي تحت 20 عاماً، والمتوج مع شباب لا سيليستي بلقبي بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة 2022 وكأس العالم تحت 20 عاماً 2023، خلفاً للإسباني دينيس دا سيلفا والذي قاد "الأبيض الأولمبي" لنحو ثلاثة أعوام منذ توليه مهمة في مارس 2021، وصولاً إلى قرار إقالته في فبراير 2024.

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ويتأهب مارسيلو برولي لأول مشاركة مع "الأبيض الأولمبي" في منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً لعام 2024، والمقررة خلال الفترة من 18 و26 مارس المقبل، والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات، تجمع الى جانب الإمارات، منتخبات السعودية "شباب"، العراق "شباب"، الأردن، إلى جانب ضيوف الشرف منتخبات تايلاند، مصر، أستراليا، وكوريا الجنوبية.


وتسحب قرعة بطولة غرب آسيا في الثالث من الشهر المقبل، بمقر اتحاد غرب آسيا بعمان، وطلبت اللجنة المنظمة من الاتحادات المشاركة إرسال القوائم الأولية لمنتخباتها، وبحد أعلى 50 لاعباً وبحد أدنى 18 لاعباً، وإرسال جوازات السفر للحصول على التأشيرات اللازمة. على أن يتم اعتماد القائمة النهائية للمنتخبات قبل 3 أيام من موعد البطولة.
وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة في غرب آسيا إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وبعد ذلك سينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.
وتعد المشاركة في بطولة غرب آسيا المحطة الإعدادية الأخيرة قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024 بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وكشف برولي في حديث لإذاعة «الرياضة 89» في الأورجواي، أن مفاوضاته مع اتحاد الكرة الإماراتي لتولي مهمة تدريب «الأبيض الأولمبي» بدأت في منتصف ديسمبر من العام الماضي، وأوضح: «أغرتني رؤية القائمين بالأمر في تجربة طويلة الأمد ولا تقتصر على فترة ما قبل خوض النهائيات الآسيوية المقبلة والمؤهلة للأولمبياد»، ويمتد عقد المدرب الجديد مع «الأبيض الأولمبي» حتى 2026 حسب وسائل الإعلام في الأورجواي.
وأضاف برولي:« لدي الحرية الكاملة في اختيار طريقة اللعب المناسبة، وستكون التجربة المرتقبة جديدة وفرصة للتعرف على ثقافة أخرى، وشعرت برغبة حقيقية في تطوير العمل، وفي أن أكون جزءاً من المرحلة المقبلة، وهذا الأمر حافز مهم للغاية»، لافتاً إلى أن الفرصة لم تسنح أمامه للتواصل مع البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات الأول بعد نهاية مشوار«الأبيض» في كأس آسيا الأخيرة».
 
انتقادات حادة

بعيداً عن «الأبيض الأولمبي» انتقد مارسيلو برولي طريقة تعامل نادي بينيارول في دوري الأورجواي برئاسة إجناسيو روجليو معه خلال الفترة التي سبقت تعاقده مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأوضح: «فاز إجناسيو روجليو بالانتخابات مساء السبت، وأنهى الاجتماع معي صباح الاثنين لتولي تدريب الفريق، وصباح الثلاثاء كان لبينيارول مدرباً آخر».
وتابع: «شعرت بالاستغلال، والوضع كان معقداً من الناحية العاطفية، لقد آلمني ذلك الموقف كثيراً وكان من الصعب تجاوزه، أرسلت رسالة إلى روجليو وحتى اليوم هو لم يرد، والآن لا أرغب في إجابته أصلاً».

 

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