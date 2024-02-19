الهلال.. «إبهار» تحت أنظار نيمار!

الرياض (أ ف ب)

تحت أنظار نجمه البرازيلي نيمار المصاب حتى نهاية الموسم، لم يفوّت الهلال فرصة الاحتفال بخوضه لقائه الأول على ملعبه «المملكة أرينا»، فأكرم وفادة ضيفه الرائد بثلاثية في المرحلة 20 من الدوري السعودي لكرة القدم، التي شهدت عودة الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف الاتحاد بعد فراق طويل.

ودفعت الثلاثية مدرّب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس إلى القول إن «أداء الهلال في هذه الفترة يمنحه القدرة على المنافسة في أي من الدوريات الخمسة الكبرى».

وتجاوز «الزعيم» مخاوف مدرّبه من انخفاض نسقه الفني على خلفية فترة التوقف الطويل للدوري بسبب خوض «الأخضر» كأس آسيا، فأبقى على فارق النقاط السبع عن أقرب منافسيه النصر، الفائز على الفتح 2-1، وواصل نجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش (19 هدفاً) مطاردة البرتغالي كريستيانو رونالدو (21) على صدارة الهدافين، بعدما هز شباك الرائد مرتين، مدوناً اسمه كأول زائر للشباك في ملعب فريقه الجديد.

لكن النجم البرازيلي الذي ظهرت عليه علامات زيادة الوزن، قد يتعرّض لغرامة بعد دخوله غرف الملابس بعد نهاية المباراة نظراً لانه غير مسجّل في كشف المباراة.

ولم يبد مدرب الهلال اهتماماً كبيراً بتحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات «الأهم هو تحقيق الألقاب».

وخاض الهلال، 30 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، محققاً الفوز في 27 منها، مقابل 3 تعادلات ولم يتذوّق الخسارة.

ويضع «الزعيم» الذي حقق 21 فوزًا متتاليًا في كل البطولات المحلية أو في دوري أبطال آسيا، نصب عينيه بلوغ الرقم 26 في سلسلة الانتصارات المتتالية، المُسجل حالياً باسم أياكس أمستردام الهولندي في موسم 1971-1972 الذي حقق وقتذاك 26 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات.

وبعد أن كان آخر من عانق الشباك أمام التعاون في الجولة الأخيرة قبل التوقف الطويل، ضرب رونالدو أولى المواعيد مع شباك الفتح، مساهماً في فوز النصر الصعب مع مواطنه أوتافيو الذي وقع بنفسه على هدف الفوز.

وفيما اعتبر مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو، أن فريقه تجاوز الفتح بفضل العمل الجاد والجماعي، أشار منافسه الكرواتي سلافن بيليتش إلى أن فريقه حُرم من ركلة جزاء لنجمه المغربي مراد باتنا.