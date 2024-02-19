علي النعيمي يتصدر «الويك بورد» في بطولة آسيا للتزلج على الماء





أبوظبي (وام)

تصدر المتسابق علي سيف النعيمي، مسابقة «الويك بورد» لفئة تحت 14 سنة «شباب» التي جرت منافساتها ضمن الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 120 متسابقاً يمثلون 20 دولة تنافسوا على ألقاب 14 فئة، وأقيمت على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وجاء ثانياً ساريس أماندا، وحل ثالثاً عبد الرحمن سيف النعيمي، وفي فئة مبتدئين سيدات حلت أولاً حصة القبيسي، وجاءت ثانية آية علي، ونالت المركز الثالث آلينا لابينا، وفي فئة مبتدئين رجال حصد سلطان النعيمي المركز الأول، وحل ثانياً حسن الزعابي، وجاء ثالثاً عبد الله المهيري.

وعبر فئة الإنترميد رجال فاز بالمركز الأول فاسيلاس أفادوس، وجاء ثانياً حمد المزروعي، وثالثاً سعيد النعيمي، وفي الفئة المفتوحة للسيدات حققت آكاتريني أندريبولو المركز الأول، وجاءت ثانية أنا تومايدو، وحلت ثالثة كيت والدرون، وفي الفئة المفتوحة للرجال حل أولاً ترافيس بيتون، وجاء ثانياً بيرانيت فاكتونج، وحل ثالثاً ديمتوريوس فاتسيس.

وفي منافسة الويك سيرف للفئة المفتوحة للسيدات حققت لوديميا بيلتاسكيا المركز الأول، وجاءت ثانية إلزافيتا رابيك، وحلت ثالثة آلينا لابينا، وفي الفئة المفتوحة للرجال حقق المركز الأول آنتوني إدواردس، وجاء ثانياً ديمتوريوس فاتسيس، وفي الفئة المفتوحة للسيدات سكيم حققت إدواردس المركز الأول، وجاءت ثانية جوليا شيفشينكو، وحلت ثالثة ألينا بيلاكوفا.

وفي منافسة الفئة المفتوحة رجال «سكيم» حقق آنتوني إدواردس المركز الأول، وجاء سونجورد جومبون ثانياً، وحل ثالثاً ميكايل باسينكي، وعبر فئة الهواة سيدات حققت آنا كوزيمينا المركز الأول، وجاءت ثانية بولينا زيركوفا، ونالت المركز الثالث بوريانا ستيفانوفا، وفي فئة هواة رجال حقق سلطان النعيمي المركز الأول، وحل ثانياً سعيد النعيمي، ونال المرمز الثالث حسن الزعابي.

وفي منافسة فئة الهواة سيدات «سكيم» حققت ناديا سكريباك المركز الأول، وجاءت ثانية إيميلي زانج، ونالت الترتيب الثالث يي نينج، وفي فئة الهواة رجال «سكيم» توج سيرجي فيدوروف بالمركز الأول، وحل ثانياً سينج مينج تسي، وجاء ثالثاً ماجد وسيم. وتعد مشاركة أكثر 120 متسابقاً في البطولة رقماً يسجل للمرة الأولى منذ استضافة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لبطولة العالم للتزلج على الماء في 2019، وضمت قائمة الدولة التي شاركت في الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، وتايلاند، وبلغاريا، ولبنان، وروسيا، وبيلاروسيا، واليونان، وألمانيا، وتركيا، ومصر، وأمريكا، وألمانيا، والمجر، وأوكرانيا، وسويسرا، وماليزيا، وهولندا.