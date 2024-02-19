«الفرسان» و«السماوي».. النتيجة «مشاعر متضاربة»!

مراد المصري (أبوظبي)

شهدت المواجهة التي تفوق فيها شباب الأهلي على بني ياس 2-1، ليبلغ «الفرسان» الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، «المشاعر المتضاربة» بين الفريقين، ما بين حالة عدم رضا من مشجعي «الفرسان» على الأداء العام رغم الانتصار، والفخر من عشاق «السماوي» بالأداء الذي قدمه الفريق رغم الخسارة.

ونجح «الفرسان» من قطع الخطوة الأهم بتحقيق الفوز في المسابقة الغالية التي حقق فيها اللقب 10 مرات «رقم قياسي مع الشارقة»، لكن توجهت سهام النقد نحو المدرب ماركو نيكوليتش، بسبب غياب الهوية الفنية الواضحة للفريق ككل، بما يثير التساؤل حول مقدرة الفريق على مواصلة المنافسة خلال النصف الثاني من الموسم.

من جانبه ظهر «السماوي» أكثر تماسكاً، وهو الذي كان يطالب بطرد بدر ناصر في الدقيقة الأولى من اللقاء بسبب تدخله القوي على سهيل النوبي، ونجح أن يستمر متقدماً بالنتيجة خارج الديار في استاد راشد حتى الدقيقة 88، التي شهدت إهداره عدداً كبيراً من الفرص المتاحة للتسجيل، ولاحقاً أهدر فرصاً أخرى خلال الشوط الإضافي الأول.

وتألق بالا لاعب شباب الأهلي، الذي كان له دور كبير في قلب المعطيات بعد مشاركته بديلاً خلال الشوط الثاني، وهو الذي سجل هدف التعادل من مجهود فردي، إلى جانب مجهوده البدني المميز، الذي جعله الأفضل بين رفاقه خلال مجريات اللقاء، إلى جانب إيجور جيسوس، الذي سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

وأرجع نيكولتيش، الفضل في تفوق فريقه إلى الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون، والمشجعون الذين واصلوا تحفيزهم، وقال: «واجهنا فريقاً يلعب بشكل جيد للغاية، وسعيد بتحقيق هذا الفوز، وأول مباراة رسمية في الموسم بعد غياب نحو شهرين دائماً ما تكون صعبة على أي فريق، وعنصر الخبرة لدينا أسهم في قلب الأمور».

من جانبه أكد داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، أن فريقه قدم مباراة كبيرة للغاية، وقال: «لعبنا بشكل جيد للغاية، صنعنا عدداً كبيراً من الفرص منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، والمنافس كان محظوظاً في هذه المباراة، نحن ارتكبنا خطأ في هدف التعادل الذي سجله شباب الأهلي، لكنني راضٍ عن الأداء، ودائماً بعد نهاية أي مباراة تشعر بالحزن، لكننا في هذه المباراة قدمنا مباراة كبيرة، وهدفنا في المستقبل أن نستغل الطاقة التي ظهر بها الفريق».