إنفانتينو: الإمارات من أهم شركاء «فيفا» في العالم

دبي (وام)

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الاتحاد الدولي يرتبط بعلاقات خاصة ومميزة مع دولة الإمارات، مما يجعلها من أكبر وأهم شركاء الاتحاد في العالم من حيث تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية والدولية، وتنظيم المنتديات والأحداث ومنح الجوائز المحفزة للرياضيين.

وكان رئيس الفيفا قد حضر جزءاً من منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» التي تستضيفها دبي بمشاركة أفضل 16 منتخباً على ملعب حي دبي للتصميم.

وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، وحشد من كبار المسؤولين عن الرياضة في الإمارات، تابع إنفانتينو مباراة منتخبي السنغال وكولومبيا كاملة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة، والتي انتهت بفوز بطل أفريقيا 5-3.

وأوضح إنفانتينو أن الإمارات دولة مميزة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يفضل الجميع الحضور إليها والمشاركة في البطولات التي تنظمها من أجل الاستفادة من إمكانياتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة.

وقال: «الحضور إلى هنا والاستمتاع بالإمكانات الفنية والتنظيمية والأجواء الرائعة وشمس الشتاء، وكل سبل الراحة، والضيافة الرائعة، هي سمات فريدة من نوعها، لا تجدها بهذه الجودة العالية سوى في الإمارات».

وحول تنظيم النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، أكد إنفانتينو أنها أثبتت نجاحها مبكراً، وأن الإمارات تستحق عليها التهنئة من الآن وقبل نهايتها.

وقال: «نبارك مقدماً للإمارات نجاح تنظيم هذه النسخة، وهو حال كل البطولات التي تقام هنا، كل الأجواء جميلة، والملعب رائع، ودبي متميزة كعادتها في استقبال ضيوفها بشكل يمنحنا الشعور بالراحة».

وأضاف: «من حق جماهير المونديال، الاستمتاع بالمستوى الفني والتنظيمي لهذه النسخة، حضرت مباراة واحدة، لكني حظيت بمتعة كروية كبيرة خلالها، أعتقد من خلال متابعتي أن مستويات المنافسة في أعلى درجاتها بين جميع المنتخبات، وهو أمر يستوجب تهنئة المنتخبات الـ 16 المشاركين في هذا المونديال على هذا الأداء، الذي يعكس تطور كرة القدم الشاطئية في مختلف قارات العالم».

وكان إنفانتينو قد أشاد بأداء المنتخبات المشاركة في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، معتبراً أنها قدمت لحظات رائعة ومباريات عامرة بالأهداف المتميزة أمتعت الجماهير التي استمتعت بهذه الأجواء، وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «شكراً على البدايات الرائعة في مونديال الشاطئية، وتمنياتي بالتوفيق في المباريات المتبقية».

وتحظى الإمارات بتاريخ حافل من استضافة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ نظّمت خلال السنوات الـ 21 الماضية 9 بطولات، منها 5 نسخ من كأس العالم للأندية، أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 و2022، وكأس العالم تحت 20 سنة 2003، وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2013، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2009، بالإضافة إلى البطولة التاسعة التي تستضيفها حالياً وهي كأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2024».