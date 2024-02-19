الوصل والنصر يتوجان بزوجي «الرجال والناشئين» للطاولة



معتصم عبدالله (دبي)

توج فريقا الوصل والنصر على التوالي، بلقبي بطولة الدولة لزوجي الرجال والناشئين لكرة الطاولة، التي أقيمت بنادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة 17 لاعباً في فئة «زوجي الرجال» مثلوا أندية الوصل، النصر، شباب الأهلي، الشارقة، و16 لاعباً في فئة «زوجي الناشئين» مثلوا «العميد» و«الملك» و«الإمبراطور»، إلى جانب العربي، المدام، ودبا الحصن.

شهدت منافسات «زوجي الرجال»، تتويج ثنائي الوصل جاسم محمد ولوكاس ماجيك بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بالفوز في النهائي على منافسيهما نبيل الزرعوني وبترو كيم من نادي الشارقة، فيما تقاسم الرباعي صلاح الدين عبدالحميد وعبد الله البلوشي «شباب الأهلي»، وعيسى إبراهيم ومايكل دابروفسكي «النصر» جائزة المركز الثالث.

وبسط النصر سيطرته على منافسات «زوجي الناشئين»، بحصد الشقيقين علي وعبدالله الحواي، «الميداليات الذهبية» بتفوقهما على زميليهما في قلعة «العميد» يوسف الحواي وهيت شاه في النهائي، بينما تقاسم المركز الثالث رباعي نادي الشارقة أحمد ومحمد سعيد، وفيصل محمد وحمد مراد.

وتوج أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، الفائزين في منافستي زوجي «الرجال» و«الناشئين»، بعدما شهدت منافسات فئتي «الشباب والناشئين» في وقت سابق من فبراير الجاري، تتويج الشارقة والنصر على التوالي.