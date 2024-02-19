«فارس من ذهب» في «سلاح الشيش»



علي معالي (دبي)

تزينت المبارزة الإماراتية في بطولة آسيا للأشبال المقامة حالياً في البحرين بالميدالية الذهبية الأولى التي حققها فارس البلوشي بسلاح الشيش، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لهذه اللعبة على مستوى الدولة، ليؤكد فارس أنه نجم من ذهب استطاع أن يحقق 6 انتصارات بدور المجموعات، وصولاً للنهائي والتتويج بالذهبية الأولى في تاريخ الإمارات على المستوى الآسيوي خلال البطولة المقامة على صالة عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية.

قام بتتويج البطل الإماراتي الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة، وحظيت المنافسات بمتابعة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة.

ويعتبر فارس البلوشي موهبة متميزة في رياضة المبارزة، حيث توج مؤخراً بالميدالية الذهبية لبطولة كأس آسيا، وما حققه في البحرين يعتبر إنجازاً بكل المقاييس في ظل وجود أقوى اللاعبين من مختلف أرجاء القارة سواء من كوريا أو اليابان أو الصين، لتفرض المبارزة الإماراتية نفسها بمنتهى القوة على هذا الحدث الكبير في المنامة.

وفارس البلوشي يلعب حالياً في نادي الفجيرة للفنون القتالية وهو من مواليد 2007، ومصنف أول على المستوى المحلي للفئات العمرية تحت 17، و20 عاماً عمومي، وحائز على إنجازات عديدة على المستوى المحلي والخارجي، وهذا اللاعب الصغير موضوع له برنامجاً حتى أولمبياد 2032، وهو ما يؤكد الاهتمام به لموهبته المتميزة.

من جانبه عبر علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس البعثة، عن سعادته بهذه البداية القوية في هذا المعترك القاري المهم قائلاً: «نهدي هذه الميدالية لقيادتنا الرشيدة، كما أتقدم بالشكر إلى الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي على جهوده المبذولة، وحرصه على الوصول لأعلى قمة، كما أتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للدعم الكبير، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الباهر».

وأضاف: «الإنجاز لم يأت من فراغ، بل لجهد كبير بذله اللاعب مع الجهازين الفني والإداري قبل وأثناء منافسات البطولة وصولاً إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الذهبية، بعد تجاوز المنتخبات المسيطرة على قارة آسيا في سلاح سيف الشيش وهم: اليابان، كوريا، تايبيه، الصين وهونج كونج، حلمنا أصبح حقيقة بأن فارس البلوشي بطل آسيا، حيث قام بتقديم بطولة نموذجية، والتفوق على كل المنافسين في مشواره».