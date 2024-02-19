الإمارات يواجه الذئاب في مربع «ذهبية البولو»



رضا سليم (دبي)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز على الحبتور بنتيجة 12-11، في ختام الدور التمهيدي لكأس دبي الذهبية للبولو المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، ليتأهل الإمارات إلى الدور نصف النهائي ويواجه ذئاب دبي ثاني الترتيب، فيما يلتقي الحبتور رابع الترتيب مع بنجاش متصدر الدور الأول الذي فاز على ذئاب دبي 9-8، وسيقام نصف النهائي المقرر الأربعاء.

جاءت قمة الإمارات والحبتور ساخنة، خاصة أن كل فريق كان يبحث عن الفوز الثاني له في البطولة، وحسم التأهل للمربع والابتعاد عن حسابات المركز الرابع في الترتيب، ونجح فريق الإمارات في فرص سيطرته من بداية المباراة بالتقدم 2-1 ثم 5-4 في الشوط الثاني، إلا أن الحبتور عاد وعادل النتيجة 6-6 في الشوط الثالث وتغيرت النتيجة مجدداً في الشوط الرابع بعدما تقدم الحبتور 9-7، وكان الشوط الخامس والأخير في قمة الإثارة، بعدما سجل الإمارات 5 أهداف وخطف المباراة من الحبتور بفارق هدف 12-11، وسجل توماس بيريزفورد هداف الإمارات 7 أهداف، وزميله لوكاس مونتيفردي 5 أهداف.

وفي المباراة الثانية، واصل بنجاش تألقه في البطولة بالفوز الثالث على حساب ذئاب دبي، 9-8، رغم تقدم الذئاب بهدف في الشوط الأول رد بنجاش بالتعادل 2-2، وتقدم 6-2 في الشوط الثالث، و7-5 في الشوط الرابع وحسم المواجهة لمصلحته بفارق هدف.