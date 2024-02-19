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الرياضة

توخيل يشك في تصريحات رئيس البايرن

توخيل يشك في تصريحات رئيس البايرن
19 فبراير 2024 13:41

 
برلين (د ب أ)
أكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ أنه يتوقع جدلاً مستمراً حول إمكانية بقائه في منصبه خلال الأيام المقبلة، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي، رغم الثقة التي يحظى بها من الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسن. وكان دريسن أكد بعد الخسارة أمام بوخوم بنتيجة 2/3 مساء الأحد في الدوري الألماني أن توخيل سيقود الفريق في مباراة لايبزيج يوم السبت المقبل، مضيفاً أن مصير المدرب غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.
من جانبه، رد توخيل «أشك في ألا يكون الموضوع محل مناقشة، فالجدل حولي مستمر طوال الموسم حتى عندما فزنا بالمباريات». وأضاف المدرب الألماني: «وصلت منذ أسابيع لمرحلة لم يعد فيها الجدل يؤثر علي بل أركز فقط على ما يمكنني التحكم به، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي أعرفه».
ويتخلف بايرن ميونخ بثماني نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد الخسارة أمامه بنتيجة صفر 3/ منذ أسبوع ثم السقوط أمام بوخوم وبينهما خسارة بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ويبقى بايرن ميونخ مهدداً بالخروج بموسم صفري وسجل خال من الألقاب لأول مرة منذ 12 عاماً، حيث خرج أيضاً من كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام ساربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.
ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الفوز أمام ضيفه لايبزيج الذي أحرجه في آخر زيارتين بفوز بنتيجة 3/1 في مايو 2023 كاد أن يكلف الفريق البافاري خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي ثم فاز لايبزيج مجدداً في معقل بايرن ميونخ بنتيجة 3/0 لينتزع كأس السوبر المحلي في أغسطس الماضي.
وكان الفريقان تعادلا 2/2 في مباراة الدور الأول بالموسم الجاري التي أقيمت في لايبزيج في سبتمبر الماضي. يذكر أن توخيل مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق تولى مسؤولية بايرن ميونخ قبل 11 شهراً، ليحل محل يوليان ناجلسمان ويرتبط بتعاقد حتى عام 2025.

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