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الرياضة

مبابي يوقع 5 مواسم مع ريال مدريد

مبابي يوقع 5 مواسم مع ريال مدريد
19 فبراير 2024 13:49


مدريد (د ب أ)
كشفت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية اليوم الإثنين عن توقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على عقد مدته خمس سنوات مع نادي ريال مدريد اعتبارا من أول يوليو المقبل قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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وارتبط مبابي 25/ عاما / كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وقد أبلغ إدارة ناديه الفرنسي في صيف العام الماضي بأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأضافت (ماركا) أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجددا هذه الرغبة الأسبوع الماضي في «اجتماع ودي».
وتابعت بأن كيليان مبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 طالب الخليفي بعدم تقديم أي عروض أخرى له لأنه وقع بالفعل مع ريال مدريد. وذكرت ماركا أن هذا الاتفاق تم منذ أسبوعين. ولكن لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي، علما بأن مبابي أكد في أوائل يناير الماضي أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.

 

مبابي
كيليان مبابي
ريال مدريد
سان جيرمان
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