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الرياضة

الهند بطل «شتاء العين للشطرنج السريع»

الهند بطل «شتاء العين للشطرنج السريع»
19 فبراير 2024 17:00

العين (الاتحاد)
توج الدولي الهندي فيشال شوداري بلقب بطولة شتاء العين للشطرنج السريع «رابيد»، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ضمن منافسات مهرجان شتاء العين للشطرنج، بمشاركة قياسية بلغت نحو 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، هي إنجلترا وفرنسا وروسيا وليتوانيا والهند وتركيا والفلبين ومصر وسوريا وسلطنة عُمان والجزائر والسودان وفلسطين والإمارات.
حضر حفل الختام وتوج الفائزين، عبدالله الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي أكد أن النادي أصبح مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية بامتياز وثمن المشاركة الكبيرة في أنشطة ومسابقات النادي خلال شهر فبراير وهو ما يعكس نجاح المبادرات المجتمعية العيناوية الرائدة التي ساهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع.
وحصد فيشال شوداري ذهبية البطولة برصيد 8 نقاط، بينما حل في المركز الثاني الدولي الفلبيني إيرفن فرانسيس برصيد 7.5 نقطة ثم الدولي الهندي فيهان دومير في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وحصدت الدولية الهندية بهاتشاريا أندريا جائزة أفضل لاعبة برصيد 6 نقاط.
وفاز لاعبنا علي حمدان الشريفي بجائزة أفضل لاعب إماراتي برصيد 6 نقاط، وحصدت لاعبتنا ريم سالم الظاهري جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وفاز لاعبنا محمد حمد الخميري بجائزة أفضل لاعب عيناوي، وفازت سلامة ماجد بجائزة أفضل لاعبة عيناوية، وفاز لاعبنا سعيد ناصر الشامسي بجائزة أفضل لاعب مبتدئ وحصدت الريم سالم العميري جائزة أفضل لاعبة مبتدئة.
أقيمت بطولة شتاء العين للشطرنج السريع من 9 جولات وفقاً للنظام السويسري خلال يومين، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع، وقام بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة وحكم الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيس الحكام.

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