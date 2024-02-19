رئيس الأهلي المصري: علاقتنا بالزماك قوية وراسخة



القاهرة (د ب أ)

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري لكرة القدم، بحسن الاستقبال والاستضافة التي لاقاها في زيارته لنادي الزمالك اليوم الاثنين، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه إن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة، ولن ينال منها أي شخص حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور غير المألوفة أحيانًا ونادرًا.

وأضاف أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة ليست من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من مئة عام، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية. وأوضح أن وجود مجلس إدارة النادي الأهلي داخل نادي الزمالك يمثل حلقة من الحلقات التي بدأتها الأجيال العظيمة التي سبقتنا من الناديين، وساهمت في بناء هذه العلاقة وحافظت عليها على مدار سنوات طويلة.

وشدد على أن الأهلي والزمالك يمثلان عمودي الرياضة مع أشقائهما من الأندية، وأن التاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف التي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال. وقال إنه من الطبيعي أن يكون هناك تنافس رياضي بين الأندية وهو حق مشروع لكل الأندية، ولكن المكسب الحقيقي يتمثل في البحث عن مصلحة مصر أولًا ونبذ التعصب والحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير. موجهًا الدعوة إلى جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي أن تضع مصلحة مصر قبل كل شيء.

وأضاف أن مصر تخوض تحديات عديدة خلال الوقت الحالي، وهو ما يستوجب تكاتف كل الكيانات العريقة مثل الأهلي والزمالك وكذلك كل المؤسسات الوطنية سواء رياضية أو غير رياضية، في ظل الثقة الكبيرة في الدولة وقياداتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قام بزيارة مقر نادي الزمالك تلبية لدعوة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.