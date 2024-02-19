جوارديولا: الناس يطلبون منا.. علينا أن نتعايش مع ذلك!



لندن (رويترز)

يتجه مانشستر سيتي لمواجهة برنتفورد يوم غد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر، لكن المدرب بيب جوارديولا قال إن فريقه لا يشعر بأي ضغط إضافي مع احتدام السباق على اللقب.

ويحتل سيتي، الذي لم يخسر في آخر تسع مباريات بالدوري، المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين عن أرسنال، لكن له مباراة مؤجلة.

وبعد إهدار فرصة التقدم إلى صدارة الترتيب بالتعادل 1-1 على أرضه أمام تشيلسي يوم السبت الماضي، يمكن لسيتي الآن التقدم إلى المركز الثاني بفوزه على برنتفورد صاحب المركز 14، وتعود آخر هزيمة لسيتي على ملعبه إلى نوفمبر 2022 أمام برنتفورد.

وعندما سئل عما إذا كان سيتي الفائز بالثلاثية يتعرض لضغوط، قال المدرب الإسباني للصحفيين «لا. لدينا نفس الضغط في كل مباراة، بشكل عام، كنا أكثر من لائقين أمام تشيلسي ولكني أعرف معاييرنا، ليس من السهل الحفاظ على هذه المعايير لفترة طويلة جدا، لكننا فعلنا ذلك، حتى لو كنا قد حققنا الفوز 3-صفر أمام تشيلسي، فإن الدوافع ستكون هي نفسها للفوز في المباراة المقبلة».

ورغم أن هناك الكثير من التوقعات بالنظر لنجاح الفريق، إلا أن جوارديولا قال إن تركيز سيتي يبقى على أرض الملعب، وأضاف: الناس يطلبون منا.. علينا أن نتعايش مع ذلك. نعرف مدى صعوبة الأمر، مررت بهذه التجربة في أنديتي السابقة، وخاصة برشلونة. إنه لشرف كبير لنا. نحن ندرك الوضع وعلينا مواصلة القيام بما نفعله، الأمر يتعلق بكيفية تصرفنا والأداء الذي نقدمه، وأنا أول من طالب بهذا الكمال لمدة 95 دقيقة، مع العلم أنه مستحيل.

وأصر جوارديولا على أنه سعيد للغاية بأداء فريقه هذا الموسم وأن سيتي لا يزال في الصراع على اللقب.

وقال المدرب الإسباني «منذ خسارتنا أمام أستون فيلا، فزنا بمبارياتنا وكنا أفضل، لكن لا يمكنني ضمان أي شيء، لكننا لا نزال في المنافسة. أتفهم تماما شكوك الناس، لكن وفقا لما أراه، أنا أكثر من راض»، وسيلعب سيتي بدون الجناح جاك جريليش والمدافع يوسكو جفارديول للإصابة.