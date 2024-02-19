«أبيض الشاطئية» يهزم إيطاليا بـ«الترجيحية»

رضا سليم (دبي)

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، الفوز على إيطاليا بركلات الترجيح 3-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم «الإمارات 2024»، المقامة حالياً في حي التصميم بدبي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة والشوط الإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل منتخب إيطاليا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخبنا، الذي جاء في الوصافة، ويلتقي منتخبنا مع منتخب إيران متصدر المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي، فيما يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب تاهيتي وصيف المجموعة الثانية.

حضر المباراة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وبلغ منتخبنا الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، في المشاركة الثامنة له بالمونديال.

جاءت المواجهة متكافئة بين المنتخبين في صراع الصدارة للمجموعة الأولى، بعدما ضمن كلا المنتخبين التأهل للدور ربع النهائي، وفشلت المحاولات في التسجيل في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0، ورغم المحاولات المرميين، خاصة من جانب منتخبنا عبر تسديدات وليد بشير وعباس علي وأحمد بشير وراشد عيد، كما تألق الحارس حميد جمال في الذود عن مرماه، من تسديدات مستمرة من جانب المنتخب الإيطالي عبر لوكا بيرتاكا، واليساندرو ريميدي وماركو جيورداني وميشيلي وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي.

وعادت المحاولات لتسجيل الهدف الأول مع بداية الشوط الثالث وكان أخطرها كرة راشد عيد، الذي لعبها خلفية مزدوجة مرت بجوار القائم ومن بعده كرة عبدالله عباس وأحمد بشير، وعباس علي، وعاد حميد جمال للتألق ليمنع هدفاً مؤكداً للطليان، وسدد ماركو جيورداني ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين مع نهاية الشوط الثالث.

لجأ المنتخبان إلى الشوط الإضافي، لتنتهي بعده المواجهة بالتعادل السلبي، مع اللجوء إلى الركلات الترجيحية، وفاز فيها منتخبنا 3-1.

من ناحية أخرى، حقق منتخب مصر الفوز الأول في البطولة، على حساب أميركا 5-4 في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى بعدما ودعا البطولة.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب الأرجنتين على إسبانيا 5-4 في أخر مباريات المنتخبين بالدور الأول، وودع المنتخبان المنافسات، فيما تأهل تاهيتي وإيران من المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي.