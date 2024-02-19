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الرياضة

«جو برو» يفوز بـ «رحلة العمر» إلى مانشستر

«جو برو» يفوز بـ «رحلة العمر» إلى مانشستر
20 فبراير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024 فعالياتها بنجاح هائل، بعد يومين حافلين بالمتعة والمنافسة الكروية في مدينة زايد الرياضية، شهد ختامهما تتويج 24 فريقاً في فئات البطولة التي حققت أرقاماً غير مسبوقة. وشهدت كأس مانشستر سيتي أبوظبي في نسختها الخامسة مشاركة أكثر من 2200 لاعب ضمن 166 فريقاً من 12 دولة، توافدوا من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي لخوض منافسات البطولة الكروية الشبابية. 
وفي عام تاريخي، تم تسجيل 1656 هدفاً في 573 مباراة، حيث استمتع اللاعبون والمشجعون بمهرجان دولي لكرة القدم في مدينة زايد الرياضية، احتفالاً بالرياضة ونموها المستمر في المنطقة وخارجها.
وقال سايمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة السيتي لكرة القدم: «تميزت نسخة 2024 من كأس مانشستر سيتي أبوظبي بنجاح رائع في هذا الموسم منذ انطلاقتها وحتى الختام، واحتفلنا في هذا العام بحضور قياسي للفرق واللاعبين القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في منافسات البطولة».
وتابع: «سعدنا بمتابعة اللاعبات واللاعبين الناشئين يخوضون أجواء المنافسة ومشاهدة العمل الجماعي المذهل، ونحن فخورون للغاية برؤية بهذا الحضور الكبير ودور البطولة في إتاحة المجال للاعبين الصغار بتكوين صداقات في جميع أنحاء العالم». 
واختتم: «نتوجه بالشكر بجميع الشركاء الذين أسهموا في نجاح الحدث لهذا العام، ونهنئ جميع المشاركين والفرق المتوجة في النسخة الأكبر ضمن مسيرة كأس مانشستر سيتي أبوظبي». ومع اختتام المنافسات، فاز فريق «جو برو» تحت 10 سنوات من دولة الإمارات برحلة من العمر إلى أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر، حيث سينضمون إلى الدورات التدريبية مع المدربين على الملاعب التي يخوض عليها نجوم السيتي تدريباتهم. واستقبلت قرية السيتي المشجعين من مختلف الأعمار والذين استمتعوا بفعالياتها المتنوعة المناسبة لجميع أفراد العائلة والعروض الموسيقة الحية، فيما أشعل حضور تميمتي النادي الرسميتين مونبيم ومونشستر الأجواء الاحتفالية المميزة للبطولة، كما استعرض نادي مانشستر سيتي الكؤوس الخمسة المتوج بها، بما في ذلك كؤوس الثلاثية التاريخية.

مانشستر سيتي
أبوظبي
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