«الوصايا الثلاث» تحسم تأهل «الزعيم» إلى ربع نهائي الكأس

معتز الشامي (دبي)

خطف نادي العين بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز الصعب أمام الوحدة في قمة مثيرة جمعت الفريقين، على استاد هزاع بن زايد في دور الـ 16 من البطولة الأغلى.

سيطر «العنابي» على مجريات الشوط الأول تقريباً، ولكنه لم يترجم السيطرة لأهداف، وخطف «الزعيم» الفوز القاتل في الدقيقة 86 عبر تسديدة صاروخية من ماتياس بالاسيوس، العائد بعد غياب للمشاركة أساسياً، بعدما طبق الجهاز الفني للعين سياسة «المداورة» بإراحة 4 لاعبين عن المشاركة في ذهاب دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام ناساف الأوزبكي، وهم بالاسيوس وعمير أتزيلي وكاكو وإيريك، ودفع بالرباعي في مواجهة «العنابي»، لينجح كريسبو في رؤيته الفنية بتطبيق فلسفة جديدة هدفها مواجهة ضغوط المباريات المتتالية التي يخوضها الفريق بمختلف المحافل ما بين محلي وقاري.

ولا يزال العين في صلب المنافسة على قمة ترتيب الدوري، وله مباراة مؤجلة من الجولة الماضية أمام الجزيرة، وستقام 11 أبريل المقبل، كما يخوض مواجهة الإياب من دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا أمام ناساف غداً الأربعاء، قبل أن يعود للمشاركة في الدوري بالجولة الـ 14 الأسبوع المقبل.

ونجحت فلسفة الجهاز الفني للعين في التعامل مع كل تلك الضغوط، وهو ما وضح أمام الوحدة، من حيث الدفع بالعناصر التي غابت عن المشاركة القارية، كما ركز الجهاز الفني في تحضيره للفريق لـ«الكلاسيكو»، على ضرورة اللعب بدوافع عالية في الفوز، وبروح قتالية عالية أيضاً، وشدد في كلمته للاعبين على أن هذا النوع من المباريات يحسم عبر 3 وصايا أو متطلبات، وهي اللعب بروح الفريق الواحد دفاعاً وهجوماً، إضافة إلى قوة الالتحامات في مختلف أرجاء الملعب، والضغط على حامل الكرة وعدم ترك الفرصة للمنافس لامتلاك المساحات أو الملعب، أو نقل الكرات بأريحية، وهي النصائح التي تم تطبيقها في المباراة وكانت سبباً في حسم المباراة في الوقت القاتل.

ونفى هيرنان كريسبو مدرب «الزعيم»، أنه غامر برهانه على فلسفة المداورة، التي أدت لاستبعاد 4 لاعبين أجانب من تشكيلة الفريق في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال، ثم الاستعانة بهم في دور الـ 16 بالكأس أمام الوحدة، وشدد على أن البعض يرى أن في ذلك مغامرة أو مراهنة، ولكن في الحقيقة الأمر أبعد عن ذلك، ويتلخص في أنه كمدرب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز، كما أنه يتابع جميع اللاعبين في التدريبات بشكل يومي، ويختار أنسب العناصر القادرة على صناعة الفارق وتقديم الأداء المطلوب منها بحسب كل مباراة وكل بطولة، والفريق ينجح في تقديم المطلوب منه، كما يواصل السير على نغمة النتائج الإيجابية، وهو ما كان له الفضل في الفوز على الوحدة.

وأضاف: «نحن سعداء بالنتيجة، وقد أظهرنا كيف أننا نمتلك فريقاً رائعاً ولاعبين مميزين، وهو يواصل على نفس المسيرة، لقد منح الفريق هدية سعيدة للجماهير بالتأهل للدور ربع النهائي في مباراة كبيرة، نجحنا في الفوز بها، وأنا سعيد لأننا قاتلنا في الملعب وحاولنا التسجيل طوال المباراة وكنا خطرين ووفقنا في حسم اللقاء في وقت قاتل أيضاً، لأن هذه المباريات يجب على اللاعبين أن يكونوا في قمة التركيز، ومباريات الوحدة والعين مباريات قوية وديربيات صعبة».

وتابع: «البعض يرى أننا نراهن أو نغامر بمداورة بعض اللاعبين، وهذا أمر بعيد عن الحقيقة لأنني أختار الأسماء التي أثق في أنها قادرة على اللعب وتقديم الإضافة المطلوبة منها، وهذه ليست مغامرة أبداً»

من ناحية أخرى، أبدى خالد عيسى حارس العين، سعادته بالفوز والتأهل إلى ربع نهائي الكأس، في توقيت صعب يمر فيه الفريق بضغط مباريات كبير باللعب على أكثر من جبهة ما بين المحلي والآسيوي.

وحقق عيسى لقب رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه، حيث نجح في الذود عن مرماه والتصدي لفرص كادت تتحول لأهداف لولا يقظته، ووجه الشكر لزملائه اللاعبين على الأداء القتالي والروح العالية التي قدموها خلال المباراة.

وعن تباين مستوى الأداء، قال: «المباراة كانت صعبة وأمام فريق كبير وفي ديربي خاص، عادة ما يجمع الفريقين، والكل يعرف أن مباريات الوحدة والعين ليست سهلة ولكنها كلاسيكو خاص لجماهير الناديين، وأيضاً اللاعبين».

وأشاد خالد عيسى بالدور الكبير للجهاز الفني بقيادة كريسبو، قائلاً: «نحن نسير بصورة مليئة بالثقة، سواء في مواجهة ناساف بدوري الأبطال وتتطلب تعاملاً مختلفاً بحسب طبيعة كل مسابقة، أو أمام الوحدة، كما أننا سعداء بوجود مدرب كبير يمتلك خبرات عالمية مثل كريسبو، كلاعب وكمدرب، وقد لخص لنا مواجهات الديربي في 3 كلمات، الالتحامات القوية واللعب بروح واحدة، وعدم ترك المنافس ينقل الكرة لأكثر من 5 أو 6 نقلات».

وعن الانتقادات التي واجهت المدرب في فترات سابقة، قال: «إرضاء الناس غاية لا تدرك، هذا ما نؤمن به وأيضاً أحاول إيصاله للاعبين، بأن علينا الرد في الملعب دائماً، والتمسك بالفوز والانتصارات التي تعيدنا لمنصات التتويج».

وتابع: «المدرب ملم بكل الانتقادات ويعلم ما يدور، لكن ما يعجبني في المدرب أنه يركز فقط في عمله، ومعنا في الفريق ولا يهتم بأي انتقادات طالما استمرت روح الفريق الواحد بيننا، لأننا في مركب واحد، ونحن جميعاً نتحمل المسؤولية، من أجل إسعاد الجماهير».

تجديد عقدي بندر وعيسى

أعلن نادي العين تجديد عقدي بندر الأحبابي مدافع الفريق وخالد عيسى حارس المرمى، حيث ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، بعدما تألق اللاعبان مع الفريق، وكونهما من الأعمدة الرئيسية لتشكيلة العين خلال الفترة الحالية ويتمسك العين بسياسة الاستقرار الفني والإداري، والتي تسهم في تهيئة الفريق للمنافسة قارياً ومحلياً على جميع البطولات والألقاب، كما جرت العادة في قلعة الزعيم.