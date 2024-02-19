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الرياضة

«الدوري العالمي لشباب الكاراتيه» يعلن تفاصيله في مؤتمر صحفي

منافسات النسخة الماضية شهدت مستويات متقدمة (الاتحاد)
20 فبراير 2024 01:03

دبي (الاتحاد)
تكشف اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في مؤتمر صحفي اليوم، بفندق البحر بإمارة الفجيرة، عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الدوري العالمي للشباب، المقرر إقامتها بمجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 22 حتى 25 من فبراير الجاري.
يتم خلال المؤتمر شرح كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة في النسخة الثانية التي تنظمها الفجيرة، والتي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والدولي أيضاً، بعد النجاح الرائع الذي حظيت به النسخة الماضية 2023.

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من جانبه، أكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الفجيرة لهذا الحدث العالمي، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على ما يبذله سموه لكي تستمر هذه البطولة في تألقها الذي ظهرت عليه في النسخة الماضية.
قال راشد عبدالمجيد: «الدليل على نجاح هذه البطولة قبل انطلاقها هو العدد الكبير الذي قام بالتسجيل في الاتحاد الدولي، والذي تضاعف عن العام الماضي، وهو ما يؤكد رغبة لاعبي العالم على التواجد في الفجيرة، وفي هذه النسخة التي تعتبر المحطة الأولى في سلسلة محطات الدوري العالمي للشباب، وتعتبر الفجيرة نقطة الانطلاق نحو أولمبياد الشباب، المقرر لها العاصمة السنغالية داكار في 2026، وبالتالي سنشاهد في هذه النسخة مواهب عالمية من كافة قارات العالم على أرض الفجيرة وفي مجمع زايد الرياضي الذي يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي نفسه للإمكانيات العالمية المتوفرة به وتساهم في إنجاح أي حدث، مهما كان حجم المشاركين».
وأضاف: «العلاقة المتميزة التي أصبحت تربط الاتحاد الإماراتي مع الاتحاد الدولي تعود لما يقدمه اللواء الرزوقي من جهد وأفكار تساهم في تطوير اللعبة عالمياً، وهو ما ساهم في جعل العلاقة بين الاتحاد الإماراتي والدولي على أفضل ما يكون، والثقة المتبادلة بين الطرفين منحت الاتحاد الدولي الثقة في استضافة الإمارات لأي حدث، كونها قادرة في النهاية على إنجاحه».
وقال راشد عبدالحميد آل علي: «جميع الدوائر المهتمة باللعبة في الفجيرة تقدم خدماتها بمنتهى التعاون، وبدأت الوفود المشاركة في التوافد أملاً في تقديم نسخة استثنائية من الناحيتين الفنية والتنظيمية، وندعو جماهير وعشاق اللعبة إلى أن يستمتعوا بوجود نجوم مستقبل اللعبة في العالم في مكان واحد».

الدوري العالمي لشباب الكاراتيه
مجمع زايد الرياضي
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