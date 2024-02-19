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الرياضة

آمنة القبيسي تبدأ رحلة جديدة مع أكاديمية الفورمولا 1

آمنة القبيسي تبدأ رحلة جديدة مع أكاديمية الفورمولا 1
20 فبراير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد آمنة القبيسي، أول سائقة إماراتية في فئة الفورمولا 3، لموسم أكاديمية الفورمولا-1 وذلك بعد انضمامها إلى برنامج أكاديمية ريد بول الجديد، حيث ستقود سيارة «فيزا كاش آب ريد بول». وسترافق آمنة شقيقتها حمدة التي ستقود لفريق ريد بُول ريسينج، وإيملي دي هيوس التي ستقود سيارة أخرى لريد بُول. وسيواصل الثلاثي المشاركة في السباقات مع «إم بي موتورسبورت».
وأنهت القبيسي موسم أكاديمية 2023 بفوزين، محققة المركز السادس، فيما حققت حمدة أربعة انتصارات، لتحل في المركز الثالث، ويبدو أن الشقيقتين تمضيان بثبات نحو مسيرة مميزة في عالم السباقات، وتستلهمان من والدهما، خالد القبيسي، سائق السباقات المتميز.
وانطلقت أكاديمة الفورمولا-1 في عام 2023 وتضم 15 سائقاً يمثلون خمسة فرق، وثلاث سيارات لكل فريق. ويتضمن موسم الأكاديمية 2024 سبع جولات في ثلاث قارات، ليدعم سلسلة سباقات الفورمولا-1 في نهاية الأسبوع، وذلك للمرة الأولى. وتبدأ تلك الجولات في السعودية بشهر مارس، ثم ميامي، برشلونة، زاندفورت، مارينا باي، ويُختتم بجولتين في لوسيل، قطر، وأبوظبي في ديسمبر.
وتهدف آمنة القبيسي وزميلاتها إلى تحقيق مراكز متقدمة في أكاديمية الفورمولا-1، محققات نقاطاً وفقاً للنظام المعتمد في سباقات الفورمولا-1. وسيحصل أفضل خمسة سائقين خلال موسم 2024 على نقاط ترخيص الفورمولا-1 العالمية.
وعبّرت آمنة عن حماسها لبداية الموسم قائلة: سعيدة بالمشاركة مرة أخرى في السباقات مع «إم بي موتورسبورت»، وفريق رد بول الجديد. أنا جاهزة للتحدي وأهدف إلى مساعدة الفريق في تحقيق التميز والنجاح في جولات الموسم المختلفة.
وتقول القبيسي: من الرائع أن تكون جزءاً من أكاديمية الفورمولا-1، خصوصاً بدعم من رد بول، وما ينتج عن ذلك من فرص للتطور. أتطلع بشوق إلى العمل مع أختي حمدة وإيملي، ونحن عازمات على ترك بصمة قوية في عالم السباقات.

آمنة القبيسي
الفورمولا1
ريد بول
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