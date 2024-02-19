راشد جمعة يتفوق في «فئة الخليج»

الظفرة (وام)

توج مهرجان الظفرة البحري بدورته الخامسة عشرة، الفائزين في سباقات الكايت سيرف ضمن 3 فئات: «دول مجلس التعاون الخليجي، رجال، نساء»، والتي جرت منافساتها على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة، وسجلت النتائج في منافسات فئة دول مجلس التعاون الخليجي فوز راشد جمعة بالمركز الأول من الإمارات، وكان المركز الثاني من نصيب محمد الزعابي من الإمارات، وحل في المركز الثالث سلطان الفلاسي من الإمارات.

وفي منافسات فئة الرجال «عام»، فاز كاسبر تشيزني من بولندا بالمركز الأول، وجاء بالمركز الثاني أنيشكا دينل من سيريلانكا، ونال المركز الثالث حسام السيد من جمهورية مصر العربية.

وفي فئة النساء، حققت المركز الأول سارة دوجلاس من بريطانيا، والمركز الثاني كاتارزينا تشيزني من بولندا، وحلت في المركز الثالث ديفن كلارك من كندا.

ويستقطب شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة الرياضين وهواة الرياضات البحرية الحديثة، مثل الكايت سيرف والتجديف الواقف على اللوح والوينج فويل وغيرها، لما يتمتع به الشاطئ من طبيعة خلابة تشجع على ممارسة هذا النوع من الرياضات.