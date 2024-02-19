بيندر «5 نجوم» في كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة (وام)

توّج الفارس الإيرلندي مايكل بيندر بلقب كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز، في ختام فعاليات البطولة الدولية من فئة الخمس نجوم الرفيعة التي نظمها واستضافها نادي الشارقة للفروسية على ميادينه الخارجية والداخلية لمدة 4 أيام، وتزامنت معها بطولة دولية من فئة النجمتين، إلى جانب آخر الجولات التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز 2024 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في أبريل المقبل.

شهد جانباً من فعاليات البطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، رئيس البطولة، كما شهد منافسة الكأس وتتويج الفائزين الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق مدير البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة، وضيوف الحدث وجمهور كبير من عشاق قفز الحواجز.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم برعاية «لونجين»، وإجمالي جوائزها 164.700 يورو بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم بالميدان الخارجي، وتنافس فيها 38 فارساً وفارسة، نالوا استحقاق المشاركة في منافسة الجائزة الكبرى عقب تأهلهم في منافسة سابقة، وصعد منهم إلى الجولة الثانية 14 فارساً، ونجح الفارس الإيرلندي مايكل بيندر المشارك رقم (12) في الجولة الثانية على صهوة جواده «اتش اتش اس كلايس» في اقتناص لقب البطولة وتوّج بالكأس الذهبية عن جدارة، عقب تقديمه الاستعراض الأفضل في الجولة الثانية خلال زمن بلغ 50.39 ثانية.

وتوّجت بالكأس الفضية الفارسة البلجيكية سيلين دو أزيفيدو، بصحبة الفرس «ديسي دوز امبروز»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 50.70 ثانية، بينما نال الكأس البرونزية الفارس الإيرلندي شين برين، بصحبة جواده «سكارتين»، وأنهى معه الجولة في زمن بلغ 51.64 ثانية.

ونال أفضل نقاط الجولة التأهيلية الأخيرة لكأس العالم الفارس السعودي خالد المبطي، صاحب المركز الرابع في البطولة مع الفرس «سبيسكيك».

وفي المنافسة قبل الأخيرة، من فئة الخمس نجوم برعاية اتحاد الفروسية والسباق، تنافس 33 فارساً وفارسة على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم بالميدان الخارجي، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع صعود نسبة من أفضل الفرسان دون خطأ في الجولة الرئيسة، ويتنافسون مجدداً في جولة ثانية وبلغ عددهم 10 فرسان، حيث خطف جائزة الصدارة الفارس الإيرلندي مايكل بيندر بـ«شاكو باي» في زمن بلغ 32.03 ثانية، ليتراجع زميله الفارس الإيرلندي ديفيد سيمسون، مع الفرس «بيللي بيكاديللي» من الصدارة المؤقتة ويتوّج بجائزة المركز الثاني بعد أن أكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 33.16 ثانية، تلته الفارسة الألمانية صوفي هينرز، مع الفرس «سبيشال لايف» التي أنهت الجولة في 33.52 ثانية وتوّجت بجائزة المركز الثالث.

وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، أُقيمت منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم بالميدان الخارجي، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس البرتغالي جواو ماركولاس، وحاز جائزة المركز الثاني البرازيلي لويس فيليب.

وحقق الفارس محمد حمد الكربي من فئة الناشئين بنادي الشارقة للفروسية، مفاجأة من العيار الثقيل، وأحرز الفوز بالمركز الأول مع الفرس «كاريرا دي هولبيك» في منافسة الحواجز الستة من فئة الخمس نجوم، والأكثر إبرازاً لمهارات الفرسان والقدرات التحملية لدى خيول القفز.

وتوّج الفارس المغربي عبد الكبير ودّار والجواد «اسطنبول» بلقب البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، برعاية «لونجين» والتي تزامنت منافساتها مع الحدث الرئيس، فيما نال جائزة الوصافة الفارس الشيخ علي جمال النعيمي، بصحبة الجواد «كيليان اس».