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الرياضة

الشارقة ومليحة.. بروفة «خليجية اليد»

الشارقة ومليحة.. بروفة «خليجية اليد»
20 فبراير 2024 01:03

دبي (الاتحاد) 

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أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلات على مباريات الجولة السابعة لدوري الرجال بسبب المشاركات الخارجية، حيث يشارك مليحة في بطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها العربي القطري خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل وتغادر البعثة إلى الدوحة صباح الجمعة المقبل، وتعدل موعد مباراته أمام الشارقة إلى اليوم، فيما تأجلت مباراته أمام النصر في الجولة السابعة، فيما يلعب شباب الأهلي في النسخة الأولى لكأس السوبر الإماراتي السعودي أمام الخليج بالدمام يوم الخميس المقبل، وتأجلت مباراته أمام العين في نفس الجولة إلى 5 مارس المقبل. 
ويلتقي اليوم، الشارقة مع مليحة ضمن الجولة السابعة، بصالة الملك الشرقاوي، وهي المواجهة التي يبحث فيها فريق الشارقة حامل اللقب لمواصلة انتصاراته والقفز إلى قمة الترتيب في جدول المسابقة، خاصة أن الفريق يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، والفوز يرفع رصيده إلى النقطة 15 ويتصدر القمة التي يتواجه فيها شباب الأهلي الغائب عن هذه الجولة بينما يبحث مليحة عن فوز معنوي قبل السفر للبطولة الخليجية وتعديل ترتيبه في جدول المسابقة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة ويتعامل مدربه وليد عبدالكافي على أن المباراة بروفة قوية للبطولة.
وتستكمل الجولة يومي الجمعة والسبت حيث يلتقي النصر مع الوصل في ديربي دبي بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر يوم الجمعة المقبل، ودبا الحصن مع الجزيرة بصالة الحصن يوم السبت المقبل.

الشارقة
مليحة
دوري الرجال
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