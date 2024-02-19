مهرجان محمد بن راشد للقدرة «كأس عالم مُصغرة»

محمد حسن (دبي)

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، فعاليات النسخة 17 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2024، والذي يشتمل على 4 سباقات تختتم بسباق الكأس الرئيس لمسافة 160 كلم برعاية طيران الإمارات.

وينظم فعاليات المهرجان نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

ونجح المهرجان بسباقاته الأربعة في تحقيق نقلة كبيرة لهذه الرياضة بدعم مسيرتها محلياً وعالمياً، حيث تتحول مدينة دبي الدولية بسيح السلم إلى تجمع يضم أفضل الخيول والفرسان.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة تيرف سويت بمضمار ميدان، للإعلان عن سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بحضور عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية.

ويعتبر المهرجان من أبرز أحداث القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم ويشارك به فرسان من مختلف الدول من المقيمين بالدولة.

ويتألف المهرجان من أربعة سباقات، تبدأ بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات اليوم، يعقبه يوم غدٍ الأربعاء كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة، وكلاهما لمسافة 101 كلم.

وتقام الفعالية الثالثة في برنامج المهرجان، وهي كأس جميلتي للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، يوم بعد غدٍ الخميس، بينما ينطلق يوم السبت المقبل، السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة برعاية طيران الإمارات لمسافة 160 كلم، الذي سيكون محط أنظار العالم باعتباره أحد أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.

ومن المتوقع، أن تشهد هذه النسخة من السباق الذي يقام برعاية طيران الإمارات، ويوصف بأنه «بطولة عالم مصغرة»، مشاركة كبيرة من أبرز الفرسان، حيث يعتبر السباق أحد أهم الأهداف لمختلف الإسطبلات، التي تبدأ في تجهيز خيولها المشاركة منذ وقت مبكر.

ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل محلياً وعالمياً، وأبرز الفرسان في هذه الرياضة وفائز ببطولة العالم، وغيرها من البطولات الرفيعة.

وأعرب عادل الغيث عن سعادته بمواصلة طيران الإمارات رعايتها لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مضيفاً أنه على ثقة من أن سباق هذا العام سيواصل تحقيق المزيد من النجاحات.

وقال: «لقد ارتبطت طيران الإمارات، منذ بداياتها بشكل وثيق بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية، خاصة حول العالم، ذلك أن سباقات الخيل تعدّ رياضة آبائنا وأجدادنا، كما أنها تضرب عميقاً في جذور الثقافة والتراث العربي، ونحن ملتزمون بدعم السباقات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وأضاف: «كما تعلمون، فإن طيران الإمارات شريك للعديد من أندية ومضامير سباقات الخيل حول العالم، وما رعايتنا لهذا السباق هنا سوى تأكيد على التزامنا نحو هذه الرياضة الرائعة، وتشمل رعايتنا لسباقات الخيل، كأس دبي العالمي، وكذلك إسطبلات جودلفين التي تخرّج فيها أقوى الخيول التي تحقق الانتصارات على مضامير السباق العالمية».

وقال الدكتور غانم الهاجري: «يسعدنا في اتحاد الفروسية والسباق التواجد في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يعتبر من أبرز فعاليات الفروسية في الدولة وأحد أهم ركائز سباقات القدرة ليس في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم، ويحرص الكثير من الفرسان العالميين على التواجد في هذه البطولة لأهميتها والجودة العالية التي تتميز بها».

وتوجّه الهاجري بالشكر والتقدير لنادي دبي للفروسية على الدعم المتواصل وتوفير كل السبل التي تتيح الفرصة وتمكن كل الفرسان من المنافسة على هذه الكأس الغالية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للجميع، كما توجه بالشكر أيضاً لطيران الإمارات على دعهم الكبير لكافة مناشط الفروسية بدولة الإمارات.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن المهرجان من أكبر فعاليات القدرة والتحمل، خاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطل العالم للقدرة في عام 2012 في المملكة المتحدة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سموه على الدعم الكبير والمتواصل، فضلاً عن الرعاية الكريمة والاهتمام برياضة الفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وقال العظب إن مجتمع الفروسية والمهتمين بسباقات القدرة ينتظرون الحدث بشغف كبير وسعادة لما يحمله من اسم غالٍ على القلوب، مشيراً إلى أن المهرجان يُتوقع أن يشهد مشاركة نخبة الفرسان والخيول.

وقال: «النادي وجميع اللجان وفرق العمل، كثفت جهودها لإقامة هذه النسخة من المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم لضمان نجاح الحدث وخروجه في أبهى صورة. وتعتبر فعاليات المهرجان الأربع فرصة للتعبير عن الشكر والتقدير من مجتمع القدرة لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير للرياضة والذي جعلها لا تحيد عن المركز الأول».

ويحمل الفارس سيف المزروعي لقب النسخة الماضية لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كلم، السباق الرئيس بالمهرجان، بعد أن أحرز اللقب على صهوة الجواد ماجيك جلين تور لإسطبلات (MRM)، ونالت لقب سباق السيدات الفارسة ماسة عدنان على صهوة النيز جميلة لإسطبلات (F3)، وحققت الفارسة المتألقة ماسة خلال النسخة الماضية من المهرجان أيضاً لقب سباق جميلتي للأفراس على صهوة آر أو فانتيستيكا، وهي أيضاً لإسطبلات (F3) فيما توج الفارس الشاب مصعب بلقيزي الفلاسي بلقب الإسطبلات الخاصة على صهوة سيناتوري لإسطبلات (TNT).