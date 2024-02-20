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الرياضة

عقبة دور الـ16 تُرهق «العنابي»!

عقبة دور الـ16 تُرهق «العنابي»!
20 فبراير 2024 10:30

سلطان آل علي (دبي)
انتهت مرحلة دور الـ16، واكتمل عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة لموسم 2023-2024، وتمكّنت أندية الشارقة والجزيرة وعجمان والنصر وشباب الأهلي والوصل واتحاد كلباء والعين من الوصول إلى الدور التالي، وحازت مباراة القمة بين العين والوحدة كل الأضواء، وخرج على إثرها «العنابي»، عقب الخسارة بهدف نظيف، لتستمر صعوباته في تجاوز هذا الدور كل عام!
وتلقى الوحدة هدفاً متأخراً في الدقيقة 86 عن طريق بالاسيوس، ولم يتمكن من العودة أمام العين، وبهذا الخروج، يكون «العنابي» قد فشل في تجاوز الدور الأول من بطولة كأس رئيس الدولة 5 مرات بآخر 6 نسخ، حيث تلقى هزيمة ثقيلة جداً من دبا الفجيرة بسداسية نظيفة في موسم 2018-2019، ثم خرج في الموسم الذي يليه على يد الجزيرة بنتيجة 2-3 في موسم 2019-2020، وبعد ذلك، أقصاه النصر بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في موسم 2020-2021، وتعد نسخة 2021-2022 الاستثناء الوحيد، حيث انتصر على عجمان بهدف نظيف في دور الـ16، وبلغ النهائي، لكنه فشل في تحقيق اللقب، وفي الموسم الماضي 2022-2023 خرج مبكراً وهذه المرة أمام شباب الأهلي من دور الـ32 بنتيجة 1-0، وفي هذا العام خرج مجدداً من الدور الأول أمام العين بالنتيجة نفسها!
ويعد الوحدة ثاني أكثر الأندية خروجاً من الدور الأول (دور الـ 16، أو دور الـ 32)، خلال آخر 6 مواسم بـ5 مرات، في حين يبقى حتا الأكثر، فقد خرج في كل النسخ الست الأخيرة من أول دور بالمسابقة، فيما يأتي خورفكان ثالثاً، حيث تم إقصاؤه في 4 مرات، وبعده عجمان، ودبا الحصن والعروبة ،والعربي بـ3 مرات.

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الأكثر تعرضاً للإقصاء من الدور الأول في آخر 6 مواسم:
حتا - 6 مرات
الوحدة - 5 مرات
خورفكان - 4 مرات
عجمان - 3 مرات
دبا الحصن - 3 مرات
العروبة - 3 مرات
العربي - 3 مرات

الوحدة
العين
كأس رئيس الدولة
الشارقة
الوصل
شباب الأهلي
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